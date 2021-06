METEO: il RUGGITO del CALDO allontanerÃ  i TEMPORALI dall'Italia

A piccoli passi ci avviciniamo alla fase topica di questa intensa ondata di caldo. Ecco la consueta immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

Notate come le nubi di muovano in maniera quasi controversa, assecondando la cuspide dell'alta pressione in quota centrata proprio sull'Italia.

Sul fianco destro dell'immagine le nubi si muovono da nord verso sud, su quello sinistro da sud verso nord. La cuspide dell'alta pressione subirà un'intensificazione nei prossimi due giorni, facendo piazza pulita di nubi e fenomeni sull'Italia. In altre parole, prepariamoci ad un week-end infuocato.

Nella giornata odierna, tuttavia, qualche colpo di tuono nel pomeriggio non sarà escluso; vediamo dove:

Dopo una mattinata serena o velata, il pomeriggio accenderà qualche temporale sulle Alpi e sull'Appennino centro-meridionale, senza sconfinamenti verso le pianure o le coste. Questi fenomeni tenderanno prontamente ad attenuarsi al calare del sole. Su tutte le altre regioni gran sole e caldo in aumento.

La giornata di domani, sabato 19 giugno, farà sensazione soprattutto per le temperature. Ecco i valori attesi sabato pomeriggio in Italia:

Spiccano i 40° nelle aree interne della Sardegna, 37° sulla bassa Lucania e 36° sul Foggiano ed alcune aree dell'Emilia Romagna. Dal punto di vista dei fenomeni, non prevediamo temporali in nessuna zona del nostro Paese.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località