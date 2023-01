MALTEMPO: che lunedÃ¬! Tra PIOGGIA, VENTO e NEVE a bassa quota

Questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar per vedere dove sta piovendo o nevicando in Italia in questo momento:

Il maltempo più intenso sta insistendo tra il nord-est e le regioni centrali, specie le aree interne e il versante adriatico. Nelle aree interne delle Marche e della Romagna la neve ha superato in alcuni casi il mezzo metro. L'ammasso nuvoloso, seppure più attenuato, punta ora il nord Italia come ritornante da est e nella giornata odierna darà luogo a nevicate localmente anche in pianura (o miste a pioggia) su alcuni settori della Valpadana. Rovesci sono altresì presenti sulla Sardegna nord-orientale e tra il Cilento e la Calabria Tirrenica dove è in atto anche qualche temporale.

Iniziamo con la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, martedi 24 gennaio:

Come vedete, sarà una giornata di maltempo sull'Italia. Andrà un po' meglio solo sul medio-basso Adriatico e parte del meridione dove si apriranno schiarite.

Maltempo invece su diverse aree del centro e del nord, anche se non tutte. Neve a bassa quota al nord, localmente anche in pianura o mista a pioggia al mattino. Nevicate più abbondanti sull'Appennino Emiliano e nel Cuneese sopra i 400 metri. Rovesci sparsi anche sul Tirreno, seppure alternati a momenti di tempo asciutto.

Attenzione ancora al vento forte. Queste sono le raffiche previste per le ore centrali di oggi, lunedi 23 gennaio:

Interessato soprattutto il nord, ad eccezione della pianura piemontense e l'ovest della Lombardia. Raffiche fino a 80 km/h su Alpi, Liguria e Venezie. Più spenta la ventilazione sul resto d'Italia.

Infine, questo è il quadro delle temperature previste alle ore 14 di oggi, lunedi 23 gennaio:

Freddo al nord e nelle zone interne dell'Italia centrale e meridionale, con valori in alcune aree anche sotto i 5°. Leggermente più miti le temperature lungo le coste centro-meridionali con punte di 13° su Sicilia e meridione.

