INQUIETANTE! Il grande FLOP della PIOGGIA: ecco cosa potrebbe succedere...

Il modello matematico la prevede, la conferma, poi se la rimangia, mettendo in difficoltà il previsore: sembra un disegno più ampio di un cambiamento climatico che i modelli non colgono ancora pienamente. Mai come stamane la situazione si presta ad essere spiegata, perchè i modelli evidenziano tutta la difficoltà delle saccature atlantiche di raggiungere il Mediterraneo e dunque l'Italia: per questo la PIOGGIA stenta o viene ridimensionata e circoscritta.



Guardate la mappa delle piogge prevista per domenica 19 marzo: si nota la perturbazione che arranca con fatica verso est, non sostenuta da una saccatura sufficientemente incisiva e finisce per portare piogge solo sulla Sardegna e l'estremo nord-ovest (fra l'altro trascurabili):

La saccatura evolverà poi in una goccia fredda sul basso Tirreno, in grado di dispensare qualche rovescio al sud e tra basso Lazio ed Abruzzo tra lunedì 20 e martedì 21 marzo:

E dopo? Altra attesa perchè le grandi figure depressionarie è come se risultassero bloccate in Atlantico, come se qualcosa le inibisse dall'avanzare celermente verso levante. è evidente in questa mappa prevista per mercoledì 22:

E' ovvio che così da noi ne scaturisce una modesta variabilità con al massimo qualche piovasco lungo il Tirreno, ma per la pioggia vera bisognerà forse aspettare sabato 25, è il dubbio è legittimo perchè l'evoluzione della saccatura verso levante potrebbe determinarne anche il suo indebolimento. Le mappe che seguono infatti risultano un po' forzate verso un'evoluzione piovosa ma NON sono ancora molto attendibili:

Al momento la probabilità di precipitazioni superiori ai 5mm per sabato 25 marzo si attesta attorno al 45% per il nord e sulle centrali tirreniche, anche meno per il resto del Paese, come vediamo da questa mappa:

Questa difficoltà delle saccature nella progressione verso levante è figlia di questa anomalia pressoria a 5500m che viene ancora evidenziata molto bene da questa mappa prevista per giovedì 23 marzo, con il rosso si intendono pressioni più alte del normale:

COMMENTO

Con le saccature che stentano a raggiungere l'Italia in modo efficace, per la pioggia tutto diventa più difficile. In pratica quando le saccature raggiungono il Mediterraneo, per cause ancora non del tutto chiare, (ma su tutte la mancanza di aria fredda) tendono a disgregarsi, favorendo la frontolisi (cioè la dissoluzione) delle perturbazioni. Le possibilità di pioggia SERIA aumentano solo a partire da sabato 25 marzo, vengono dunque costantemente posticipate, una situazione inquietante.