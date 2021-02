Meteo 7 giorni: un treno carico di FREDDO sta per arrivare in Italia

Tra poco più di 24 ore, l'aria fredda di matrice continentale che sta interessando il centro-nord Europa si riverserà anche in Italia.

La nostra Penisola, dopo essere stata per lungo tempo spettatrice di ciò che accadeva oltre i nostri confini, si prepara ad entrare nel vivo di quello che sarà (probabilmente) l'episodio invernale più intenso degli ultimi 2 anni.

L'aria fredda irromperà sull'Italia a partire dal nord e il versante adriatico nella giornata di venerdi 12 febbraio, per poi estendersi a tutta l'Italia durante il fine settimana, accompagnata da cali termici sensibili, vento forte e nevicate fino in pianura su parte delle regioni centro-meridionali.

Le isoterme a 1500 metri previste dal modello americano nella notte tra sabato 13 e domenica 14 febbraio sono quelle delle "grandi occasioni" invernali:

Al nord, lungo il versante adriatico e nelle aree interne centro-meridionali i valori termici alla medesima quota saranno compresi tra -10 e -12°. Inutile dire che nelle aree esposte alle correnti da nord-est (regioni centrali adriatiche, aree interne e meridione) la neve arriverà fino in pianura e anche lungo le coste.

Al nord, fatta eccezione per qualche spruzzata tra venerdi 12 e sabato 13 febbraio, non arriveranno nevicate importanti, in quanto la massa d'aria sarà molto fredda, ma anche secca.

Cosa potrebbe succedere all'inizio della settimana prossima? Ci sono ancora dubbi sull'effettivo sfondamento del freddo anche più ad ovest, anche se gli ultimi aggiornamenti sembrano avvalorare questa ipotesi. Ecco il quadro sinottico previsto per martedi 16 febbraio:

L'alta pressione disposta a nord-est metterà probabilmente in modo una nuova pulsazione fredda verso la nostra Penisola (frecce bianche). Contemporaneamente, una perturbazione da ovest potrebbe farsi strada verso la Francia, con la possibilità di interagire con la massa fredda sopra citata e determinare qualche nevicata anche al nord-ovest nella giornata di mercoledi 17 febbraio. Quest'ultima ipotesi al momento ha una valenza medio-bassa, tra il 40 e il 45%.

Invece, la probabilità che a 1500 metri ci siano isoterme di -5° sull'Italia nelle ore centrali di martedi 16 febbraio risulta essere ELEVATA ad eccezione delle due Isole Maggiori dove viene giudicata MEDIA.

In altre parole, il freddo potrebbe reiterare anche in seguito, ma per tutte le delucidazioni a lungo termine lasciamo la parola al FANTAMETEO.

RIASSUMENDO

Giovedi 11 febbraio qualche rovescio in Adriatico e al sud, bello altrove. Clima mite.

Venerdi 12 febbraio tambureggiante arrivo dell'aria fredda con rischio di nevicate nell'arco della giornata a quote molto basse al centro e spruzzate di neve anche al nord, ancora in attesa il meridione.

Tra sabato 13 e domenica 14 febbraio freddo intenso sull'Italia, venti forti di Tramontana e nevicate su alcune aree del centro e del meridione fino in pianura (si legga questo articolo per avere maggiori dettagli: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/nel-fine-settimana-arriva-la-neve-al-centro-e-al-sud-vediamo-dove-/89157/)

Tra lunedi 15 e mercoledi 17 febbraio ancora freddo intenso e brevi nevicate fin sulle coste del medio Adriatico e al sud, mercoledi forse anche al nord-ovest.

