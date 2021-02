Nel fine settimana arriva la NEVE al centro e al sud, vediamo dove...

Ancora 24-36 ore di relativa mitezza, poi il freddo irromperà sull'Italia determinando un sensibile calo delle temperature unitamente all'arrivo della neve al centro e al meridione.

Al nord vi saranno probabilmente delle spruzzate nella giornata di venerdi 12, ma il tempo sarà destinato a rimanere complessivamente asciutto, senza nevicate importanti anche se molto freddo.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di sabato 13 febbraio:

Al nord, a parte qualche spruzzata sul Piemonte occidentale e l'Emilia Romagna, non avremo precipitazioni importanti così come sull'alta Toscana.

La neve farà la sua comparsa tra la medio-bassa Toscana, l'Umbria e le Marche fino a quote pianeggianti. Nevicherà anche lungo le coste di Molise e Puglia Garganica, sopra i 200-300 metri sul resto della Puglia e la Lucania, 400-500 metri sul Lazio e la Campania, 600 metri sulla Gallura, in Sardegna, 800 metri in Calabria e 1000-1200 metri sulla Sicilia.

Queste invece sono le precipitazioni attese in Italia nella giornata di domenica 14 febbraio, San Valentino:

Spruzzate di neve o rovesci fin sulle coste del medio-basso Adriatico, sul meridione e la Sardegna orientale, sopra i 200-300 metri in Sicilia con possibili intrusioni in costa sulla parte settentrionale dell'Isola.

Venti molto forti da nord, mareggiate lungo le coste esposte e freddo intenso su tutta l'Italia.

