Meteo 7 giorni: tra piogge e temporali, si intravede un cambiamento radicale!

Nubi, piogge e temporali per l'ennesima volta stanno invadendo l'Italia, in particolare le regioni del centro e del sud: si tratta di una nuova perturbazione atlantica, che va ad approfittare dell'assenza di un campo di alta pressione (in verità ormai assente da svariate settimane).

Ma quanto durerà tutto questo? Pare sempre più evidente che il maltempo possa definitivamente concludersi entro questo venerdì. Da sabato le carte in tavola cambieranno parecchio, come già anticipato in questo articolo! L'anticiclone tornerà ad espandersi sul Mediterraneo e favorirà il ritorno del bel tempo ed un aumento delle temperature.

Da inizio prossima settimana potremo parlare, a tutti gli effetti, della prima vera ondata di caldo della stagione, la quale avvolgerà buona parte d'Italia ma in maniera particolare e diretta le regioni del sud e le isole maggiori. Il Solstizio d'Estate, atteso il 21 Giugno, vedrà l'inizio ufficiale della "bella stagione" anche sul piano astronomico: l'esordio sarà assolutamente stabile ovunque, oltre che parecchio caldo! Si prospettano le prime temperature al di sopra dei 31-32°C su molte regioni.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Giovedì 15 giugno: piogge diffuse su centro e sud Italia, sarà una giornata pienamente autunnale! Tempo incerto anche al nord con temporali sparsi. Temperature in netto calo.

Venerdì 16 giugno: resistono piogge sparse al sud e sul basso Adriatico, altrove tempo in miglioramento. Temperature stazionarie.

Sabato 17 giugno: rari fenomeni al sud, altrove tempo sempre più stabile. Temperature in aumento.

Domenica 18 giugno: alta pressione in rinforzo su tutta Italia, torna il Sole e temperature in deciso aumento.

Lunedì 19 Giugno: anticiclone africano sull'Italia, tempo generalmente stabile e caldo in aumento.

Martedì 20 Giugno: tempo prevalentemente stabile e clima caldo ma senza grandi eccessi.

Mercoledì 21 Giugno: Solstizio d'Estate col Sole e il caldo da nord a sud. Temperature superiori ai 32-34°C nelle zone interne.

