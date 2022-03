Meteo 7 giorni: promontorio africano in arrivo, poi ancora sussulti INVERNALI?

Siamo alle porte di un brusco cambiamento del tempo, perlopiù dal punto di vista termico, grazie ad un netto cambio di direzione delle correnti nel Mediterraneo. Come ampiamente accennato nei precedenti articoli, con l'avvio della nuova settimana l'Italia verrà avvolta da un promontorio d'alta pressione sub-tropicale caratterizzato da correnti più tiepide, venti di scirocco ed anche ingenti quantità di pulviscolo sahariano.

Tra lunedì e mercoledì ci aspettiamo un netto aumento delle temperature su tutta la penisola, con picchi fino a 18-19°C su diverse località dalla pianura Padana alle isole maggiori. Soffierà il vento di scirocco a tratti forte su Sardegna e Sicilia, in modo debole altrove. Non escludiamo addirittura qualche piovasco a ridosso dei monti (al nordovest e sull'Appennino meridionale) grazie alle raffiche di scirocco che andranno ad impattare sulle catene montuose. Eloquenti le massime previste martedì:

Ma la situazione potrebbe diventare sempre più scoppiettante nella seconda parte della settimana, quando l'anticiclone africano si ritirerà e potrebbero subentrare masse d'aria di differente estrazione. Proprio su questo punto che aumentano nettamente le incertezze previsionali: alla possibilità circa l'arrivo di una perturbazione atlantica in grado di portare piogge sparse al nord e sul lato tirrenico, si contrappone la possibilità di un nuovo ingresso d'aria molto fredda dall'est Europa che farebbe ripiombare l'Italia in pieno inverno.

Dalla media degli scenari del modello GFS (ovvero la previsione più probabile) si evince una maggior possibilità riguardo l'arrivo di correnti più umide da ovest, che favorirebbero instabilità sparsa anche al centro e al nord, seppur senza la presenza di perturbazioni vaste e organizzate. Il gran freddo, invece, resterebbe relegato a est.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Domenica 13 marzo: maltempo sparso su Sardegna e Sicilia ma in via di miglioramento. Stabile altrove. Temperature stazionarie.

Lunedì 14 marzo: correnti di scirocco in intensificazione al sud. Tante nubi sparse e pulviscolo sahariano in atmosfera. Isolati piovaschi a ridosso dei monti del sud e in Piemonte. Temperature in aumento.

Martedì 15 marzo: anticiclone sempre più forte su gran parte d'Italia, temperature in aumento netto al centro e al sud.

Mercoledì 16 marzo: stabile su gran parte d'Italia, nubi in aumento al sud per correnti via via più forti di libeccio. Temperature in aumento.

Giovedi 17 marzo: possibili deboli piogge sparse al nordovest e sul lato tirrenico per l'avvicinamento di una perturbazione atlantica. Temperature in aumento.

Venerdì 18 marzo: ulteriore peggioramento al nordovest, le regioni tirreniche e al sud. Piogge più consistenti a ridosso dei monti, neve in alta quota. Temperature stazionarie.

Sabato 19 marzo: piogge e rovesci sparsi al centro e al sud, fenomeni anche al nordovest specie a ridosso dei monti. Temperature stazionarie.

