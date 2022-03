METEO: promontorio sub-tropicale ad inizio settimana, poi dubbi tra pioggia e altro FREDDO

È ormai confermata la rimonta più tiepida sub-tropicale nella prima parte della prossima settimana. Sarà un'avvezione di aria gradevole proveniente dal deserto del Sahara, assente nel Mediterraneo da oltre un mese e che va così ad interrompere un lungo periodo freddo e fortemente sotto media.

Le temperature torneranno a salire seppur lentamente già a cominciare da lunedì, mentre tra martedì e mercoledì avremo i picchi di temperatura più elevati tanto che sfioreranno i 17-19°C in diverse località del centro e del sud. Eloquenti le temperature massime previste martedì:

Oltre alle temperature più gradevoli e ai venti di scirocco, tornerà a farci visita il pulviscolo sahariano come ampiamente descritto ieri in questo articolo.

Le incertezze previsionali salgono nettamente riguardo la seconda metà della prossima settimana: le quotazioni più elevate riguardano l'arrivo di una perturbazione atlantica ricca di nubi e piogge, la stessa che andrà ad isolarsi sulla penisola iberica e che darà vita al richiamo d'aria mite sub-tropicale ad inizio settimana.

Proprio questa tendenza sarebbe favorevole al ritorno di un po' di pioggia sul nordovest e sulle regioni tirreniche, dimenticate dal maltempo nel corso di questo inverno.

Tuttavia non ci sono certezze a tal proposito, in quanto nelle ultime ore sta subentrando la possibilità del nuovo ritorno di aria molto fredda dall'est Europa tra il prossimo week-end e l'inizio della settimana successiva (indicativamente tra 19 e 22 marzo). I modelli matematici GEM ed ECMWF sono propensi per questa nuova avvezione fredda dell'est che andrebbe ad invadere nuovamente le regioni adriatiche, lasciando il nord ed il lato tirrenico a secco di precipitazioni.

Affinchè si verifichi questa situazione, è necessario un precedente rinforzo dell'anticiclone che andrebbe così ad annullare il passaggio instabile atlantico menzionato nel precedente paragrafo.

Ad ogni modo, la previsione più probabile della media degli scenari di GFS conferma l'ingresso della perturbazione nel corso della prossima settimana, in grado di riportare un po' di pioggia al nord e sul lato tirrenico, mentre il grande freddo resterebbe ancorato sull'est Europa.

I prossimi aggiornamenti saranno indispensabili per capire la corretta evoluzione meteorologica della prossima settimana.