Meteo 15 giorni: OMBRELLI APERTI nella terza decade di marzo?

Dopo un inizio marzo all'insegna del clima secco e freddo, la situazione potrebbe cambiare già a partire dalla settimana prossima, ma ancor più nella terza decade del mese. I modelli confermano da diversi giorni la formazione di una depressione sul Mediterraneo centro-occidentale che dovrebbe influenzare anche l'Italia a partire dalla seconda metà della prossima settimana.

La prima mappa mostra la media degli scenari del modello americano valida per domenica 20 marzo:

Le correnti fredde orientali (frecce blu) non saranno ancora domate, ma non raggiungeranno più la nostra Penisola in pieno come in questi giorni. Tali correnti porranno le basi per una confluenza con aria più umida di matrice atlantica (freccia rossa) che entrerà sul bacino occidentale del Mediterraneo.

Tutto ciò darà origine a condizioni di instabilità sulla nostra Penisola con piogge sparse che in alcune circostanze potrebbero essere anche di buona fattura.

La seconda mappa ci mostra la probabilità di avere piogge in Italia nella giornata di domenica 20 marzo, sempre secondo il modello americano:

La mappa appare molto confortante, anche se le piogge probabilmente non saranno estese, ma a carattere di rovescio. Si evince comunque una probabilità di pioggia molto elevata sulle Alpi e le aree interne del centro; tra elevata e media invece sul resto della Penisola, in un contesto complessivamente mite.

Volgendo lo sguardo ulteriormente a prua, dalla media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 23 marzo, si evince la formazione di una depressione sul Mediterraneo con tanta instabilità e piogge sparse su buona parte del territorio nazionale:

Stupisce comunque l'eterna latitanza delle correnti atlantiche e l'ossessiva presenza di un enorme anticiclone sull'Europa nord-orientale. Nei prossimi giorni faremo il punto della situazione in base alle nuove uscite dei modelli. Continuate quindi a seguirci...

