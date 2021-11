Meteo 7 giorni: prime prove d'inverno, fine novembre con OMBRELLI e CAPPOTTI

L'inverno meteorologico, che sulla carta avrà inizio il 1° dicembre, rischia seriamente di entrare in scena con qualche giorno d'anticipo considerando che vivremo, con altissima probabilità, un finale di novembre dai connotati decisamente invernali.

Come già vi avevamo accennato in questo articolo, nel corso dei prossimi sette giorni vivremo un escalation del freddo e del maltempo che culminerà negli ultimi quattro giorni di novembre con una poderosa ondata di freddo artico che avrà il merito di far crollare le temperature ovunque e soprattutto di riportare la neve a quote relativamente basse.

Il primissimo assaggio è previsto tra giovedì e venerdì, quando i fiocchi di neve potrebbero fare la loro comparsa fino in collina sfiorando la pianura sul Nordovest (leggi l'approfondimento). Negli stessi giorni il maltempo non mollerà la presa al centro e al sud e, anzi, potrebbe causare nuovi disagi legati alle intense precipitazioni.

A partire da sabato l'Italia ospiterà la prima vera irruzione artica che ci traghetterà direttamente nell'inverno meteorologico: una vasta saccatura d'aria artica scivolerà sull'Europa centrale e a seguire sul Mediterraneo affluendo sia dalla Valle del Rodano che dalla porta orientale, quella della "Bora". Gran parte dell'aria fredda non riuscirà a valire l'arco alpino, ma questo aspetto importa poco: le temperature riusciranno ugualmente a scendere da nord a sud e la neve potrà fare la sua comparsa sin verso le colline e addirittura più in basso durante i fenomeni più intensi.

Di seguito le temperature previste tra domenica e lunedì a 5000 metri: si nota in vasto nucleo freddo che raggiungerà il Mediterraneo:

Nordest e centro Italia saranno le regioni dove il maltempo sarà più presente e dove le nevicate potranno raggiungere quote molto interessanti per il periodo. Insomma su gran parte d'Italia sarà un finale di novembre condizionato da venti forti, maltempo e clima via via sempre più freddo.

Dalle ultime proiezioni emerge come la temperatura tra 28 e 30 novembre possa scendere anche di oltre 6-8°C sotto le medie del periodo:

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Mercoledì 24 novembre: momentanea pausa dalle precipitazioni, ma ancora tante nubi al Nordovest, al centro e sul lato adriatico. Momentanee schiarite al Nordest, coste tirreniche ed estremo sud. Dalla sera tornano le piogge su Sardegna, Lazio, Toscana, Liguria. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Giovedì 25 novembre: maltempo diffuso su gran parte d'Italia. Nevicate sulle Alpi fino a 1000-1200 metri, localmente fino a 500 metri sul basso Piemonte ed entroterra ligure. Temperature in calo al nord, breve sciroccata al sud.

Venerdì 26 novembre: maltempo al Nordest e sul lato tirrenico dove sussiterà il rischio di nubifragi. Forti nevicate sulle Alpi, specie sul confine con accumuli abbondanti. Più asciutto sulla pianura Padana centro-occidentale. Temperature in calo ovunque.

Sabato 27 novembre: irruzione artica nel Mediterraneo occidentale. Tanto maltempo su gran parte d'Italia, con fenomeni più intensi sul lato tirrenico e al Nordest. Intense nevicate sulle Alpi centro-orientali fin sotto i 1000 metri. Neve anche in Appennino in alta quota. Temperature in ulteriore calo.

Domenica 28 novembre: persiste il maltempo su gran parte d'Italia ed inoltre affluisce aria ancor più fredda al nord. Intense nevicate sulle Alpi centro-orientali fin sui fondovalle e generalmente a quote di 300-400 metri. Temperature in forte calo al nord.

Le precipitazioni totali previste fino a lunedì mostrano la notevole mole di pioggia in arrivo in Italia, specie sul lato tirrenico (vedi tutte le mappe):

Lunedì 29 novembre: persiste il maltempo al Nordest con neve a quote basse specie in Emilia Romagna. Maltempo diffuso al centro e al sud con neve in Appennino a quote via via più basse Temperature in ulteriore calo ovunque.

Martedì 30 novembre: l'autunno si conclude col maltempo al centro e al sud, freddo ovunque e venti sostenuti. Possibili nevicate abbondanti in Appennino. Temperature in calo sul Meridione.

Leggi le novità a 15 giorni! Clicca qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località