Meteo 15 giorni: dopo tanto MALTEMPO, un inizio dicembre più gentile?

Ieri, in questa sede, avevamo accennato ad un possibile accorpamento del vortice polare che si sarebbe presentato nei primi giorni del nuovo mese; quando succede ciò, sul nostro emisfero si ha un'accelerazione del getto che mette i bastoni tra le ruote agli scambi meridiani e facilita gli "allunghi altopressori" dal vicino Atlantico in direzione del nostro Continente, riportando la stabilità sull'Italia.

Questo pomeriggio non possiamo fare altro che confermare questo "progetto" che darà il benvenuto a dicembre, primo mese dell'inverno meteorologico e determinerà un aumento della pressione e il blocco delle perturbazioni che verranno deviate lontano dall'Italia. Si tratterà però di un processo graduale, che vedrà la sua opera compiuta attorno al 5-6 dicembre, quando l'alta pressione invaderà tutta l'Italia.

La prima mappa infatti parla ancora di variabilità / instabilità che interesserà segnatamente il centro-sud mercoledi 1 dicembre, associata ad un clima moderatamente freddo e ventoso:

Correnti da nord-ovest scorreranno sulla nostra Penisola, dando effetti in termini di fenomeni, soprattutto al centro e al meridione. Il nord (specie la Pianura Padana) sarà protetto dalle Alpi ed avrà già tempo buono anche se con clima pungente.

Volgendo lo sguardo a prua ed arrivando a domenica 5 dicembre, notiamo quanto detto poco sopra, ovvero un'accelerazione del getto sull'Europa settentrionale e l'allungo dell'alta pressione atlantica verso l'Italia:

Il tempo sull'Italia subirà quindi un miglioramento anche se probabilmente non avremo una stabilità indiscussa; qualche refolo fresco potrebbe filtrare lungo le regioni adriatiche e al meridione con qualche locale fenomeno, mentre sul resto d'Italia splenderà il sole (con nebbie nelle pianure).

A dare manforte a questa tesi vi proponiamo la mappa della probabilità che la pressione scenda sotto i 1000 hpa nel periodo suddetto, ovvero domenica 5 dicembre:

La mappa evidenzia che la pressione scenderà spesso sotto i 1000 hpa sull'Europa settentrionale, dove saranno presenti depressioni; sul Mediterraneo invece il medesimo valore pressorio non verrà valicato al ribasso in quanto sarà presente l'alta pressione.

Un po' di FREDDO dovrebbe però entrare ad inizio mese. Ecco lo scenario un po' più favorevole al freddo a 1500 metri che potrebbe potenzialmente realizzarsi nella giornata di venerdi 3 dicembre tralasciando quelli più estremi e meno probabili:

Per il periodo suddetto, vige una probabilità tra il 35 e il 45% che l'isoterma 0° arrivi fino all'estremo sud e che una -4° alla medesima quota lambisca le Alpi e il versante adriatico. Il resto del nord e del centro avrebbe isoterme tra -2 e -3°...non è molto, ma almeno un po' di freddo potrebbe essere presente.

