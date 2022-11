Meteo 7 giorni: prima un po' di piogge a metà settimana, poi spazio al FREDDO da est

Sarà una settimana movimentata per l'Italia e quantomeno non dovremo commentare per sette giorni un anticiclone insistente e deleterio. Certo, non arriveranno importanti perturbazioni atlantiche, ma quantomeno potremo commentare almeno due distinti peggioramenti.

Il primo a metà settimana: trattasi di un blando cavo d'onda atlantico che raggiungerà il nord tra martedì 8 e giovedì 10. Ci saranno delle piogge e dei rovesci specie sulla Liguria centrale, poi in estensione, entro mercoledì e giovedì, anche a Lombardia, Piemonte orientale, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli, alta Toscana. Nel frattempo sul resto d'Italia il tempo sarà stabile e gradevole.

Il secondo a partire dal week-end. in questo caso si tratterà di un'avvezione fredda dall'est Europa, già discussa in questo articolo, che coinvolgerà principalmente sud, basso Adriatico e isole maggiori. L'ondata di maltempo causerà un sensibile calo termico su buona parte della penisola (più percepibile al sud e sul lato adriatico), ma le maggiori condizioni di instabilità (piogge e rovesci) li ritroveremo tra domenica 13 e lunedì 14 sulle regioni meridionali e le isole maggiori. Col calo termico sarà più facile imbattersi in nevicate sull'Appennino meridionale fino a quote interessanti (generalmente oltre i 1000 metri).

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 8 novembre: stabile e soleggiato su gran parte d'Italia, temperature in aumento ovunque. Nubi in incremento sulla Liguria centrale con piogge sparse e rovesci sul genovese.

Mercoledì 9 novembre: piogge al nordovest, in estensione al nordest entro sera. Stabile al centro e al sud con temperature in aumento. Temperature in aumento.

Giovedì 10 novembre: qualche piovasco al nordest, Liguria, Toscana. Stabile al sud. Temperature in lieve aumento ovunque.

Venerdì 11 novembre: anticiclone su gran parte d'Italia. Nebbie e nubi basse possibili in Val Padana, soleggiato altrove. Temperature stazionarie.

Sabato 12 novembre: aria più fredda dai Balcani in arrivo sul medio-basso Adriatico e al sud. Venti in rinforzo al sud e nubi in aumento. Temperature in calo netto.

Domenica 13 novembre: irruzione fredda dai Balcani verso il sud Italia ed il basso Adriatico. Piogge sparse e forti acquazzoni specie sui settori ionici. Più asciutto al nord e parte del centro. Temperature in netto calo.

Lunedì 14 novembre: maltempo al sud e isole maggiori, prosegue l'afflusso freddo dai Balcani nel Mediterraneo. Più asciutto ma freddo al nord.

