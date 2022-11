Meteo 15 giorni: ora spazio al VERO AUTUNNO sull'Italia!

Questa volta l'autunno dovrebbe riuscire ad entrare in pompa magna sul Mediterraneo e l'Italia, dopo le residue sacche anticicloniche che si avranno sul nostro Paese sul finire di questa settimana. Se le mappe saranno confermate, attorno alla metà del mese il bacino centro-occidentale del Mediterraneo potrebbe essere meta delle perturbazioni in arrivo dal nord Atlantico, con occasioni piovose ripetute per la nostra Penisola.

La prima mappa è la media degli scenari americana valida per mercoledi 16 novembre:

Le alte pressioni saranno lontane dalla nostra Penisola e si disporranno ai lati di un canale perturbato che si costruirà tra l'Europa occidentale e l'Italia. In altre parole, avremo finalmente l'ingresso delle piovose perturbazioni sull'Italia.

La seconda mappa mostra la probabilità di pioggia a scala italica calcolata dal modello americano per la giornata suddetta:

Probabilità di pioggia MEDIA o ELEVATA dove vedete il colore verde e giallo. Più BASSA invece dove campeggia il colore blu.

Infine, ecco la media degli scenari del modello americano valida per domenica 20 novembre:

L'alta pressione delle Azzorre, sulla sinistra della foto, farà da spalla a tutte le perturbazioni che una dopo l'altra si getteranno sul Mediterraneo centro-occidentale e l'Italia. Speriamo che questa volta si possa finalmente ridurre il deficit idrico che imperversa ancora sul Bel Paese , nonostante il periodo statisticamente piovoso. Ne riparleremo.

