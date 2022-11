Retrogressione FREDDA da est confermata dal 12 novembre, ecco cosa succederà

La retrogressione fredda da est, la prima della stagione già argomentata nei precedenti editoriali, è sempre più vicina alla sua realizzazione. Tutti i modelli matematici concordano con questa evoluzione meteorologica a partire da sabato 12 novembre.

Cosa succederà precisamente? Una massa d'aria instabile proveniente dall'Atlantico, la stessa che porterà piogge e rovesci sparsi al nord tra 9 e 10 novembre, si dirigerà fin sull'Europa orientale dove subirà, giocoforza, un graduale raffreddamento grazie alla continentalizzazione della massa d'aria stessa. Una volta arrivata sull'est Europa, tale massa d'aria si ritroverà costretta a scivolare verso sud-ovest in moto retrogrado (ovvero da est verso ovest, in via eccezionale) grazie ad una poderosa rimonta dell'alta pressione delle Azzorre nel pieno dell'Europa. Ecco che si concretizzerà, tra 12 e 14 novembre, una retrogressione relativamente fredda per i Balcani e per parte dell'Italia.

Trattandosi di un'irruzione fredda dall'est, è facile immaginare che le regioni più coinvolte dal calo termico e dall'instabilità saranno quelle del sud e del medio-basso Adriatico. Difatti a partire dal 12 novembre avremo un sensibile calo delle temperature su questi settori, a cui seguirà maltempo a tratti diffuso specie sui versanti ionici. Al nord avremo un calo termico prettamente nelle ore notturne, mentre le precipitazioni saranno pressoché assenti.