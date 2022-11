Meteo: tra mercoledi e giovedi occasione per PIOGGE su alcune regioni

Ecco la situazione sinottica attesa nella notte tra mercoledi 9 e giovedi 10 novembre:

Incastonata in una blanda depressione tra il mar Ligure e la Corsica, si staglierà un moderato sistema frontale che sarà in grado di regalare preziose precipitazioni su parte delle regioni centro-settentrionali.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di mercoledi 9 novembre:

Rovesci saranno possibili sulla Liguria e sull'alta Lombardia, unitamente all'alta Val d'Aosta. Piovaschi anche sul medio e alto Tirreno specie tra Toscana, Umbria e lungo le coste giuliane. Per il resto tempo asciutto e abbastanza soleggiato.

La giornata più perturbata sembra essere giovedi 10 ottobre. Ecco la sommatoria delle piogge attese in Italia:

Piogge e rovesci al nord-est, Liguria orientale e quasi tutto il centro ad eccezione della Sardegna e l'Abruzzo. Qualche rovescio arriverà in serata sulla Campania, mentre sul resto del meridione il tempo resterà asciutto e in parte soleggiato. Temperature in calo sotto l'incedere dei fenomeni.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

