Meteo 7 giorni: prima settimana dell'Estate da dimenticare?

La Primavera meteorologica si sta per concludere e sta per lasciar spazio ad un esordio d'Estate non molto diverso sul lato meteo. La prima decade di Giugno, infatti, pare possa presentare connotati meteorologici quasi identici a questa seconda metà di Maggio, contrassegnata da frequente instabilità e temperature sotto le medie del periodo di qualche grado.

Tutto questo sarà possibile grazie all'assenza di un solido campo di alta pressione nel Mediterraneo, una figura barica che fatica ad affacciarsi sull'Italia. Come mai? La responsabilità di questa stasi barica è da attribuire alla persistenza di una grossa cella di alta pressione sull'Atlantico settentrionale e l'Islanda, una condizione che favorisce la discesa di correnti fresche alle basse latitudini, esattamente dove è situato il Mediterraneo.

Anche la prima settimana di Giugno sarà caratterizzata da tempo spesso instabile, soprattutto durante le ore pomeridiane. Inoltre è confermato l'arrivo di una perturbazione più organizzata tra 4 e 6 Giugno, come indicato in questo articolo.

A seguire potrebbe esserci un blando rinforzo dell'anticiclone, tra 7 e 8 Giugno, ma saranno necessarie conferme nei prossimi giorni.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 1 Giugno: comincia l'Estate meteorologica con i soliti temporali pomeridiani nei settori interni e in montagna. Più variabile sulle coste. Temperature in lieve aumento.

Venerdì 2 Giugno: Festa della Repubblica soleggiata al mattino, più instabile nel pomeriggio nei settori interni, collinari e montuosi. Entro sera acquazzoni e temporali sparsi sulla Val Padana orientale.

Sabato 3 Giugno: nel pieno del Ponte possibili temporali sparsi tra pomeriggio e sera su gran parte del nord e nelle zone interne del centro e del sud.

Domenica 4 Giugno: ecco la perturbazione atlantica, piogge e temporali in Sardegna, nubi in aumento su centro e nord Italia con fenomeni sparsi. Più stabile al sud. Temperature in lieve calo.

Lunedì 5 Giugno: maltempo diffuso al nord e al centro Italia, con temporali localmente intensi. Peggioramento in estensione anche al sud in giornata. Temperature in lieve calo.

Martedì 6 Giugno: diffusi temporali pomeridiani nei settori interni e in montagna, anche in Val Padana. Più variabile sulle coste.

Mercoledì 7 Giugno: debole rinforzo dell'alta pressione, qualche residuo temporale pomeridiano nei settori interni. Temperature in lieve aumento.

