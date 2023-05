Perturbazione da domenica CONFERMATA: piogge e temporali su tante regioni!

Tutti i centri di calcolo sono allineati sul nuovo peggioramento che si concretizzerà tra il week-end e l'inizio della prossima settimana, quando ci ritroveremo nel mese di Giugno. Potremmo definirlo un esordio d'Estate (meteorologica) decisamente pessimo considerando che continuerà a latitare un campo di alta pressione solido e coriaceo.

La sua assenza permetterà l'ingresso di una perturbazione atlantica piuttosto organizzata tra 4 e 6 Giugno, capace di arrecare non solo i tipici temporali pomeridiani e serali ma anche tempo pertubato nei restanti momenti della giornata.

Si tratterà di un nucleo fresco proveniente dall'Atlantico, caratterizzato da una depressione in quota che garantirà un deciso peggioramento su tante nostre regioni, proprio a partire da domenica. Sia chiaro, nei giorni precedenti non avremo totale stabilità! Anzi, dovremo fare i conti con altri rovesci e temporali pomeridiani e serali specie su monti, colline e settori lontani dal mare.

Domenica irromperà il fronte ricco di piogge e temporali in Sardegna. I fenomeni tenderanno ad estendersi in giornata anche al nord e al medio Tirreno, ma ancora in modo disorganizzato. Tempo più stabile per il sud.

Lunedì entreremo nel vivo del peggioramento, dai connotati più autunnali che estivi. Avremo nuvolosità diffusa su gran parte d'Italia e piogge molto frequenti al nord e sul centro Italia. Temporali localmente forti in Sardegna e lungo l'Appennino centro-settentrionale, con maggior coinvolgimento del versante adriatico. Il tempo peggiorerà gradualmente anche al sud, dove ci aspettiamo i primi temporali su Puglia, Basilicata e Sicilia.

Martedì il maltempo faticherà ad abbandonare l'Italia. Probabile la persistenza di nubi, rovesci e temporali al Nordest e sulle regioni centrali, con fenomeni localmente intensi e anche accompagnati da grandinate isolate.