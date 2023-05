Meteo 15 giorni: si vede un po' di alta pressione, ma senza troppa convinzione

La primavera meteorologica ci saluta, passando il testimone all'estate (sempre meteorologica). La situazione a scala globale non cambierà molto nella prima settimana di giugno, mentre a seguire potrebbe proporre un po' di alta pressione, prima che un nuovo periodo instabile faccia il suo ingresso.

La prima mappa mostra la situazione estrapolata dalla media degli scenari del modello americano per la giornata di venerdi 9 giugno:

Si nota un temporaneo guizzo dell'alta pressione africana sul Mediterraneo. Il promontorio che proporrà sarà comunque flebile, anche se sarà in grado di portare un po' di stabilità ed un aumento delle temperature specie al centro e al meridione. Al nord potrebbe permanere qualche temporale, ma limitato ai settori alpini, mentre sul resto d'Italia splenderà il sole.

Questo periodo più incline alla neonata stagione estiva, secondo le mappe odierne potrebbe durare poco. La depressione che vedete sulla mappa, ubicata sulla Penisola Iberica, si muoverà verso levante e all'inizio della seconda decade di giugno potrebbe condizionare negativamente il tempo sull'Italia, specie al centro e al nord.

Ecco la mappa valida 4 giorni dopo, ovvero per martedi 13 giugno:

Notiamo il ritiro dell'alta pressione africana e l'imposizione di un flusso instabile da ovest che metterà il nord e il centro sotto rovesci o temporali.

Per dare un'idea della situazione, ecco la mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida per il medesimo giorno. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%)

Alta pressione nuovamente posizionata molto a nord e nuovo canale instabile sull'Italia, con elevato rischio di pioggia specie al nord e nelle zone interne dell'Italia centrale.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località