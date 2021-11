Meteo 7 giorni: PIOGGE su quasi tutta ITALIA in pochi giorni, poi FREDDO o ANTICICLONE?

L'Italia farà ancora i conti col maltempo per diversi giorni, a causa della presenza di una lacuna barica nel Mediterraneo occidentale ormai diventata una fucina di nubi e acquazzoni e anche in grado di attirare a sé altre perturbazioni.

Ne è l'esempio il nucleo fresco e instabile che in questi minuti sta irrompendo nel Mediterraneo dopo essersi separato dal flusso zonale che scorre sul nord Europa (ve ne abbiamo parlato in questo articolo). Questa perturbazione sta dando vita ad una depressione tra Francia e Liguria che sta determinando un netto guasto a cominciare dai settori centrali liguri (un nubifragio è in atto su Genova). Nelle prossime ore il maltempo si estenderà su tutto il nord e parte del medio Tirreno.

Nel corso della prossima settimana, specie tra lunedì sera e mercoledì, l'Italia farà i conti con un'altra perturbazione, questa volta proveniente dal mar Ionio: piogge e rovesci torneranno ad essere protagonisti anche al sud dopo la breve pausa di domenica-lunedì mattina, dopodiché il maltempo si estenderà gradualmente anche al centro e al nord. Insomma per almeno altri 5-6 giorni non potremo fare a meno dell'ombrello in tante località della penisola, da nord a sud.

Ma quanto durerà il maltempo? Le ultimissime emissioni del modello matematico GFS (assieme alle sue ENS) ipotizzano un repentino miglioramento del tempo proprio tra giovedì 18 e venerdì 19 grazie ad un netto rinforzo dell'anticiclone delle Azzorre su penisola iberica e Mediterraneo occidentale, che andrà a colmare l'attuale lacuna barica ponendo fine, definitivamente, al motore dell'instabilità.

Con l'avvento dell'anticiclone potrebbe aprirsi un periodo più stabile su tutta Italia, dalla durata al momento incerta.

Di differente avviso invece il modello EMCWF (vedi confronto sopra) che propone una clamorosa incursione fredda sulle regioni del medio-basso adriatico e del sud, con venti forti, freddo e neve in montagna (entro il prossimo week-end). Lo scenario, tuttavia ha basse possibilità di realizzazione considerando che la media ensembles ECMWF (caratterizzata da ben 50 differenti previsioni) ipotizza il rinforzo dell'anticiclone sull'Italia in linea con quanto accennato da GFS (le ENS di entrambi i modelli sono quasi sovrapponibili):

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Domenica 14 novembre: netto peggioramento al Nord con piogge e rovesci, oltre che nevicate sulle Alpi attorno ai 1500-1700 metri. Accumuli abbondanti sulle Alpi occidentali. Temporali in arrivo anche in Sardegna, piogge su Toscana, coste laziali e Salento. Temperature in calo a partire dal nord.

Lunedì 15 novembre: residua instabilità al Nordovest, maltempo che si concentra in Sardegna e molto sporadicamente sulle regioni tirreniche. Più stabile sul lato adriatico. Dalla sera piogge in arrivo sull'arco ionico per l'arrivo di una nuova perturbazione. Temperature in lieve calo.

Martedì 16 novembre: instabile al centro, al sud e sulle isole. Momentanea stabilità al nord, ma dalla sera nubi in nuovo aumento ovunque. Ulteriore calo delle temperature che ritorneranno in linea coi valori del periodo.

Mercoledì 17 novembre: giornata pienamente autunnale con tante nubi e piogge sparse. Torna il maltempo anche al nord (da confermare). Neve in montagna. Temperature stazionarie.

Giovedì 18 novembre: piogge sparse al centro e al sud, netto miglioramento su tutto il nord specie nella seconda parte della giornata. Temperature in lieve calo.

Accumuli di pioggia totali fino a giovedì prossimo. Nell'arco dei prossimi sette giorni la pioggia potrebbe scendere su quasi tutta la penisola, in proporzioni ovviamente differenti | (vedi mappe):

Venerdì 19 novembre: probabile rinforzo dell'alta pressione su tutta Italia, ultimi fenomeni al sud in via di attenuazione. Temperature in aumento.

Sabato 20 novembre: probabile tempo stabile su tutta Italia ma rischio nebbie su valli e pianure. Temperature in aumento nelle massime.

Come proseguirà novembre? Leggi qui>>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località