Meteo 7 giorni: l'inverno tornerà a farsi sentire al nord nel week-end, instabilità su mezza Italia

L'inverno tenterà disperatamente un'ultima sortita durante il prossimo fine settimana: una massa d'aria fredda diretta principalmente verso Russia e Balcani riuscirà almeno in parte a coinvolgere anche il nostro settentrione e marginalmente il medio Adriatico, apportandovi un calo termico anche marcato e generali condizioni di instabilità atmosferica che impegneranno anche le regioni centrali tirreniche.

Ecco il momento di massima flessione delle temperature in quota: sarà l'alba di domenica 7 marzo!

Ed ecco il momento più instabile del fine settimana, quello previsto per il pomeriggio-sera di sabato 6 marzo, dove si prevedono precipitazioni sparse tra nord e centro, anche nevose oltre i 700-900m sui rilievi alpini e nord appenninici, oltre i 1000m sui rilievi marchigiani ed abruzzesi.

Le temperature in pianura caleranno nei valori massimi di almeno 7-9°C al nord, 4-5°C al centro, mentre resteranno più o meno invariate al sud, non coinvolto direttamente da questa circolazione fredda ma pronto a riceverne gli effetti a livello di instabilità atmosferica.



Infatti da domenica 7 a martedì 9 sarà proprio il meridione a sperimentare i rovesci più frequenti che si insinueranno ad ovest, approfittando di una diminuzione della pressione atmosferica nell'area mediterranea, anche se la previsione qui resta un po' incerta.



SINTESI PREVISIONALE sino a martedì 9 marzo:

mercoledì 3 e giovedì 4 marzo: tempo generalmente buono e mite nelle ore diurne. Velature irregolari non disturberanno eccessivamente il soleggiamento.



venerdì 5 marzo: accentuazione dell'instabilità con piogge e rovesci a macchia di leopardo al nord e al centro, tempo buono al sud, temperature in calo nelle aree coinvolte dalle piogge, ingresso dei venti da est.

sabato 6 marzo: al nord instabile e più freddo con rovesci e limite della neve in calo sin verso i 700m in serata a ridosso della fascia prealpina, scarsi i fenomeni nelle Alpi, rovesci sparsi al centro, nevosi entro sera oltre i 1000m su Marche ed Abruzzo, almeno in parte soleggiato al sud e qui ancora mite.



domenica 7 marzo: migliora al nord ma risveglio decisamente freddo, al centro instabile su medio Adriatico con rovesci, nevosi oltre i 1000m, in miglioramento, più sole sulle centrali tirreniche ma non in Sardegna, dove ci saranno nubi e locali rovesci. Peggiora in giornata al sud con piogge sparse.



lunedì 8 e martedì 9 marzo: al nord soleggiato e ancora piuttosto freddo, al centro parzialmente nuvoloso con schiarite, ma annuvolamenti a tratti compatti tra Lazio ed Abruzzo con rovesci sparsi, nevosi in Appennino oltre i 1200m, instabile con rovesci intermittenti al sud alternati a schiarite.

