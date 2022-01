Meteo 7 giorni: l'inverno torna in PAUSA, altra pesante anomalia?

L'inverno si concederà ben presto una nuova pausa, la seconda degli ultimi venti giorni. Dopo le ultime piogge e nevicate in collina, ancora in atto in queste ore al sud, assisteremo ad un netto rinforzo dell'anticiclone delle Azzorre su tutta l'Europa occidentale ed anche sull'Italia, a causa di un'improvvisa accelerazione della corrente a getto polare che costringerà lo stesso anticiciclone a coricarsi sul Mediterraneo.

Questo significa che il tempo tornerà ad essere stabile su gran parte d'Italia per il resto della settimana e molto probabilmente anche ad inizio della prossima, insomma almeno fino al 17-18 gennaio. Le fredde correnti artiche o quelle ancor più gelide continentali resteranno ben distanti dallo Stivale.

L'unica eccezione è rappresentata da un minuscolo nucleo d'aria fredda continentale che a breve irromperà nell'Adriatico. Come già accennato in questo articolo, si tratta di una piccolissima massa d'aria fredda che tra la tarda sera di martedì 11 e le prime ore di mercoledì 12 attraverserà Marche, Umbria, Toscana, Lazio e Sardegna dove porterà qualche ora di instabilità. Qualche breve fioccata potrebbe manifestarsi fin sui 300-400 metri, ma il tutto si consumerà in qualche ora.

Escludendo questo irrisorio episodio instabile, siamo davanti ad un nuovo periodo stabile e anticiclonico su tutta Italia. Le temperature saliranno in modo marcato su tutta Italia, soprattutto su colline e montagne dove registeremo una nuova anomalia di temperatura piuttosto pesante: tra 14 e 16 gennaio è sempre più probabile l'arrivo di aria mite in quota, che farà impennare le temperature di almeno 5-7°C oltre le medie del periodo.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Martedì 11 gennaio: residuo maltempo al sud con neve oltre 600 metri. Nubi sul medio Adriatico e a ridosso dell'Appennino, ma senza particolari fenomeni. Sereno al nord. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Mercoledì 12 gennaio: stabile al nord e al sud. Rapido peggioramento al centro, specie su Marche, Umbria, bassa Toscana, Lazio e Sardegna: in arrivo rovesci sparsi e qualche breve nevicata fino in collina, perlopiù tra la notte e le prime ore del mattino. Temperature in calo.

Giovedì 13 gennaio: stabile su tutta Italia, alta pressione in rinforzo. Temperature in calo nelle minime, in aumento nelle massime.

Venerdì 14 gennaio: alta pressione su tutta Italia e tempo stabile. Molto freddo di notte, più gradevole di giorno. Aumento netto delle temperature in montagna.

Sabato 15 gennaio: alta pressione su tutta Italia e tempo stabile. Temperature in aumento nelle massime, scendono le minime grazie alle inversioni termiche.

Domenica 16 gennaio: giornata stabile e caratterizzata da inversioni termiche tra pianura e montagna. Nebbie in Val Padana, clima gradevole su Alpi e Appennini.

Lunedì 17 gennaio: partenza della settimana senza particolari preoccupazioni. Insiste l'alta pressione da nord a sud.

