Meteo 7 giorni: l'instabilità non molla e rilancia!

Nubi, piogge e temporali ci faranno compagnia ancora a lungo, almeno per tutta la prima settimana di Giugno tenendo lontani gli anticicloni (sia azzorriani, sia nord-africani). Insomma tutta la fascia anticiclonica sub-tropicale resterà ancorata sulle latitudine meridionali e non troverà alcuno sbocco per espandersi sul Mediterraneo.

Con l'assenza dell'alta pressione africana mancherà, logicamente, anche il caldo intenso, quello opprimente e fastidioso a cui ci siamo troppo abituati negli ultimi anni. Pertanto nei prossimi giorni il caldo sarà "normale", in linea con le temperature del periodo e dell'inizio dell'Estate meteorologica.

Ma tralasciando l'aspetto termico, concentriamoci sulla tanta instabilità che imperverserà sullo Stivale, da nord a sud: del tutto naturale considerando che manca e mancherà una vera cupola anticiclonica in grado di inibire la formazione di acquazzoni e temporali. I flussi freschi alle alte quote daranno vita a tanta instabilità, specie nei settori interni, collinari e montuosi.

Come se non bastasse potrebbe irrompere, dal week-end, un peggioramento ben più organizzato (già accennato qui) che porterebbe non solo la classica instabilità pomeridiana ma anche nubi e piogge nei restanti momenti delle giornate. Ci riferiamo in particolare ai giorni di domenica 4 e lunedì 5 Giugno.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 31 Maggio: Maltempo al Nordovest, temporali sparsi anche nelle zone interne del centro e del sud, specie lato tirrenico. Più variabile altrove.

Giovedì 1 Giugno: l'Estate meteorologica parte all'insegna dell'instabilità sulle regioni del medio-basso Tirreno. Stabile su gran parte del nord eccetto rari fenomeni sulle Alpi. Temperature in lieve aumento.

Venerdì 2 Giugno: Festa della Repubblica soleggiata al mattino, più instabile nel pomeriggio nei settori interni, collinari e montuosi. Rischio temporali forti sull'Appennino meridionale.

Sabato 3 Giugno: solita instabilità pomeridiana e serale nelle aree interne e collinari dopo una mattinata serena o poco nuvolosa. Temperature stazionarie.

Domenica 4 Giugno: irrompe una perturbazione atlantica, rischio nubi, piogge e temporali diffusi al nord, in estensione al centro. Più stabile al sud. Temperature in lieve calo.

Lunedì 5 Giugno: Piogge sparse e temporali sul centro e al sud, fenomeni sparsi anche al Nordest. Più variabile altrove. Temperature in lieve calo.

Martedì 6 Giugno: diffusi temporali pomeridiani nei settori interni e in montagna, anche in Val Padana. Più variabile sulle coste.

