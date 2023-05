Meteo 15 giorni: la stabilitÃ  Ã¨ un lontano MIRAGGIO, anche se...

Il tempo non ne vuole sapere di diventare stabile. Ciò non vuol dire che sulla nostra verticale la pioggia cadrà in pianta stabile; ci saranno anche fasi soleggiate specie al sud e sulle Isole, ma la stabilità assoluta che abbiamo conosciuto nei mesi di giugno degli anni scorsi, magari condita anche da temperature sopramedia, quest'anno stenterà ad arrivare.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 8 giugno:

Iniziamo dalle cose positive: le regioni meridionali e le Isole saranno interessate da un flebile promontorio di alta pressione di matrice africana; di conseguenza su questi settori il tempo sarà più stabile, anche se non si potrà escludere qualche temporale nelle zone interne.

Più complessa invece la situazione al centro e soprattutto al nord. Qui vigerà ancora il rischio di temporali o rovesci che saranno più frequenti ed intensi al settentrione e nelle aree interne dell'Italia centrale, il tutto accompagnato da temperature non elevate.

Quando durerà questa situazione? Se con un balzo virtuale ci spostiamo a domenica 11 giugno, la situazione a scala sinottica non sembra mutare molto nella sostanza:

L'alta pressione si ritirerà ancora più a nord-ovest, consentendo l'ingresso di impulsi atlantici verso l'Europa centrale e il centro-nord della nostra Penisola, dove il tempo manterrà caratteristiche di instabilità. Al sud e sulle Isole invece andrà un po' meglio; qui le schiarite saranno preponderanti sugli annuvolamenti con temperature anche abbastanza elevate.

Infine, la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per domenica 11 giugno:

Probabilità di pioggia molto elevata al nord e nelle zone interne dell'Italia centrale, più bassa su Sicilia, Sardegna ed estremo sud.

In definitiva: ancora nessuna alta pressione in vista, a parte sulle regioni meridionali e sulle Isole, che verranno lambite da un blando promontorio africano.

