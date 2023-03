Meteo 7 giorni: l'eccessiva MITEZZA lascia spazio a FREDDO e temporali!

Saranno sette giorni di grandi sbalzi termici in Italia, pronti a regalare un finale di marzo decisamente pazzerello, forse anche troppo. Gli eccessi, si sa, non fanno mai bene.

Passeremo da un contesto molto mite, con temperature di parecchi gradi superiori alle medie del periodo (tra giovedì e sabato) ad un contesto pienamente invernale con temperature di gran lunga inferiori alle medie. Addirittura tra martedì 28 e mercoledì 29 potremmo imbatterci in un tracollo termico non indifferente per la parte finale di marzo. Dalla mappa delle anomalie, infatti, si evince una vastissima ondata di freddo pronta a far scendere le temperature di 10°C sotto le medie del periodo.

Prima di questo forte calo termico dovremo fare i conti con nubi, piogge e temporali. La prima passata temporalesca coinvolgerà principalmente l'arco alpino tra venerdì e sabato, come discusso qui.

A seguire irromperà la saccatura fredda nord-atlantica tra domenica e lunedì: essa porterà piogge diffuse e locali intensi temporali ricchi di grandine e colpi di vento. Dapprima verrà coinvolto il nord, poi rapido spostamento della perturbazione su centro e sud. Infine affluiranno i freddi venti settentrionali che faranno precipitare le temperature e che porteranno le ultime precipitazioni lungo l'Appennino centro-meridionale. La neve potrebbe mostrarsi a quote alto-collinari in questo frangente.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 23 marzo: alta pressione su tutta Italia, qualche addensamento al nord e regioni tirreniche, temperature in aumento.

Venerdì 24 marzo: anticiclone su gran parte d'Italia e correnti sub-tropicali in rinforzo tra centro e sud Italia. Isolati temporali sull'arco alpino occidentale. Temperature in netto aumento.

Sabato 25 marzo: stabile su tutta Italia tra mattina e pomeriggio, cieli sereno o poco nuvolosi. Temperature in ulteriore aumento, picchi di 25-26°C al centro e al sud. Mite anche al nord. Possibili temporali tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi.

Domenica 26 marzo: peggioramento al nord, temporali più probabili sul nord-est. Fenomeni in estensione in giornata al centro. Stabile e molto mite al sud.

Lunedì 27 marzo: maltempo in spostamento al centro e al sud con netto calo delle temperature!

Martedì 28 marzo: ultimi fenomeni al sud, con fiocchi di neve in alta collina. Venti forti di tramontana e forte calo termico su tutta la penisola.

Mercoledì 29 marzo: più soleggiato ovunque, ma temperature di gran lunga sotto le medie del periodo!

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località