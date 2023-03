TEMPORALI: si comincia tra venerdì e sabato su alcune regioni!

È tornato il Sole su tutta Italia grazie all'anticiclone, ma la sua persistenza nel Mediterraneo non sarà per nulla duratura. Vi abbiamo più volte parlato del forte maltempo in arrivo da domenica, a cui seguirà un sensibile calo delle temperature, ma in verità i primi cenni di cambiamento del tempo arriveranno già tra venerdì e sabato!

Un veloce cavo d'onda riuscirà a muoversi sull'Europa centrale, costringendo l'anticiclone ad abbassarsi leggermente di latitudine. L'estremo nord, in riferimento all'arco alpino, potrebbe risentire di questo calo di pressione e geopotenziali, ricevendo gli effetti di un flusso più umido e instabile proveniente da ovest.

Insomma i primi segni di peggioramento saranno presenti sia venerdì che sabato. Ma dove pioverà? Si tratterà principalmente di rovesci sparsi e locali temporali: dapprima toccherà a Piemonte occidentale, Valle d'Aosta, alto Piemonte, alta Lombardia nella giornata di venerdì. Poi sabato altri temporali potranno interessare alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino alto Adige, alto Veneto e Friuli. I settori alpini e prealpini saranno quelli coinvolti dalle precipitazioni, che localmente potrebbero risultare degne di nota (anche oltre 40-50 mm specie in caso di forti isolati rovesci).

CI sarà anche la neve: venerdì nevicherà oltre i 2000 metri di altitudine, mentre sabato ci sarà un calo della quota neve lungo l'arco alpino fin sui 1500-1600 metri. In caso di temporali il rovesciamento dell'aria fredda verso il basso sarà ancor più marcato, per cui non è escluso un calo temporaneo della quota neve.

In Val Padana quasi nulla di tutto questo: qualche nube medio-alta e schiarite saranno presenti fino a sabato, il tutto con clima mite. Un po' di piogge solo in Friuli Venezia Giulia nel corso di sabato. Il peggioramento sarà netto ed esteso nel corso di domenica.