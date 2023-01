Meteo 7 giorni: l'aria polare ancora a lungo nel Mediterraneo, TANTISSIME precipitazioni confermate

Il flusso freddo polare arrivato dalla Groenlandia sta avvinghiando il Mediterraneo e nelle prossime 48 ore riuscirà ad appropriarsi di tutto lo Stivale producendo un marcato calo termico (ancora non arrivato ovunque per effetto dei venti di libeccio). Col calo delle temperature avremo maggiori contrasti, maggiori possibilità di pioggia e soprattutto maggiori possibilità di neve a quote sempre più basse!

I primi effetti del flusso freddo polare li stiamo riscontrando in queste ore in Toscana, dove troviamo molti rovesci di neve tonda e gragnola fino in pianura. Tutto merito delle temperature molto basse in alta quota (fino a -32°C a 5000 metri) che accentuano i contrasti termici coi bassi strati (ancora poco freddi).

L'aria fredda scaverà una depressione sull'alto Tirreno nel corso di giovedì e sarà proprio questo nuovo vortice di maltempo a regalare nuove precipitazioni su mezza Italia: saranno principalmente le regioni del centro e del sud a fare i conti con nubi minacciose, piogge e anche temporali, mentre il nord resterà quasi del tutto ai margini del maltempo.

Fa eccezione la sola giornata di giovedì, come approfondito in questo articolo. Il fronte occluso della depressione potrebbe avvolgere gran parte del Nordest e favorire precipitazioni diffuse, nevose fino a quote bassissime. A differenza della giornata di martedì, quando la neve non è riuscita a spingersi fino a bassissima quota, avremo temperature ancor più basse nei medio-bassi strati e di conseguenza avremo una quota neve a ridosso della pianura. Le nevicate dovrebbero coinvolgere Emilia, Lombardia sud-orientale (mantovano in primis) e Veneto fino a 100 metri, ma in caso di rovesci intensi è possibile l'arrivo della neve anche a 0 metri o lungo le coste. Fioccate sono previste anche in Friuli Venezia Giulia e Trentino. In Romagna la quota neve sarà inizialmente in collina, poi dal pomeriggio anche qui le precipitazioni nevose dovrebbero raggiungere le quote pianeggianti.

Successivamente la massa fredda polare si dirigerà tra il centro e il sud Italia e qui persisterà fino ad inizio prossima settimana determinando una lunga fase perturbata. Le piogge saranno frequenti e localmente forti, specie sui settori tirrenici e a ridosso di colline e montagne. Davvero notevoli gli accumuli di pioggia previsti fino a metà prossima settimana!

Ovviamente ci sarà anche la neve, probabilmente fino in bassa collina su Marche, Abruzzo, Molise e fino in collina (circa 500 metri) su Campania, Puglia, Basilicata, Calabria settentrionale.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 19 gennaio: ancora correnti artiche verso l'Italia, possibili nevicate a quote di pianura su Veneto, Emilia Romagna, cremonese e mantovano. Fiocchi in collina su Marche, Umbria, alta Toscana. Maltempo diffuso al sud.

Venerdì 20 gennaio: il maltempo si concentra su centro e sud Italia, nevicate in collina sul medio Adriatico e Umbria. residui fiocchi in Emilia Romagna. Neve in montagna al sud.

Sabato 21 gennaio: isolamento della saccatura fredda nel Mediterraneo e ancora tanto maltempo al centro e al sud. Nevicate abbondanti in Appennino a quote sempre più basse, fino in bassa collina sul versante adriatico fino al Molise.

Domenica 22 gennaio: ancora clima da pieno inverno su gran parte d'Italia, freddo e neve in bassa collina sul centro Italia, fino a 500 metri su Puglia, Campania, Basilicata, 600 metri su Calabria settentrionale. Rischio nubifragi su Sicilia, reggino, crotonese, Salento.

Lunedì 23 gennaio: freddo e maltempo invernale al sud e medio-basso Adriatico. Nevicate a quote basse su Abruzzo e Molise fino in collina al sud! Possibile ritornante delle precipitazioni sul Nordest con neve a quote bassissime (da confermare). Rischio nubifragi sui settori ionici. Temperature in calo ovunque!

Martedì 24 gennaio: il maltempo non molla la presa al sud. Ancora nubi, piogge, nevicate a quote collinari e clima freddo. Possibili nevicate anche al nordest (da confermare). Più asciutto al nordovest.

Mercoledì 25 gennaio: piogge sparse al sud con neve oltre i 600-700 metri, nubi e instabilità anche lungo il versante adriatico. Più soleggiato sui settori tirrenici settentrionali e al nordovest.

