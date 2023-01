Neve a bassissima quota GIOVEDI' su alcune regioni, possibile anche in pianura

Il flusso freddo polare arrivato nel cuore dell'Europa tenderà ad abbassarsi ulteriormente nel prosieguo di settimana, tanto da riuscire ad avvolgere gran parte d'Italia. Le fredde correnti da nord-ovest andranno ad alimentare altre perturbazioni nel Mediterraneo, una delle quali prenderà vita nel corso di giovedì.

Sarà proprio questa depressione a regalare altre precipitazioni abbondanti sulle regioni tirreniche, isolati nubifragi all'estremo sud ed anche fiocchi di neve a quote via via sempre più basse man mano che irromperà l'aria fredda da nord.

Sulle regioni settentrionali le temperature sono già piuttosto basse, ma entro giovedì scenderanno ulteriormente assieme allo zero termico: questa ulteriore spallata alla colonnina di mercurio sarà determinante (rispetto all'errata previsione di martedì) per favorire nevicate a bassissima quota.

Dove nevicherà? Con buona probabilità in Emilia Romagna fin sui 100 metri e in Veneto attorno ai 150-200 metri di quota. Fioccate con bassa possibilità di accumuli anche in Friuli Venezia Giulia e Trentino, mentre sul nordovest non sono attesi fenomeni degni di rilievo. In caso di precipitazioni più intense la neve si spingerà fino a 0 metri sull'Emilia e il basso Veneto.

Probabile l'arrivo della neve a Bologna.

La maggior possibilità di accumuli, tuttavia, riguarderà i settori pedemontani.

La neve arriverà anche nei settori interni del centro Italia, fino a quote collinari. In particolare ci aspettiamo nevicate su Toscana, Marche e Umbria fino a 400-500 metri di quota, mentre su Lazio e Abruzzo nevicherà oltre gli 800 metri (in calo fino a 600 metri entro giovedì sera.