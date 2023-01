Meteo 15 giorni: l'alta pressione resterà defilata; in Italia continuerà a fare FREDDO

Di seguito, la mappa sinottica imbastita questo pomeriggio dalla media degli scenari americana valida per venerdi 27 gennaio:

Notiamo una situazione tipicamente invernale in Italia.

Come abbiamo già anticipato in altra sede, l'alta pressione atlantica più che spanciare verso levante e riportare il tempo mite e scialbo come spesso è successo in altri anni, dovrebbe restare sul posto, anzi, con una tendenza latente a puntare verso nord, in direzione del Regno Unito. Così facendo, lascerà scoperto il bordo orientale dove l'aria fredda potrà scorrere liberamente da nord-est, interessando l'Italia, in modo particolare il versante adriatico e il meridione, anche se il freddo si sentirà un po' ovunque.

Spazio quindi al tempo instabile con precipitazioni nevose anche a bassa quota sui versanti orientali e sul Mezzogiorno, mentre il settentrione e il Tirreno si troveranno alle prese con un tempo ventoso, freddo, ma secco.

A tal proposito, vi mostriamo la media termica a 1500 metri degli scenari del modello americano valida per sabato 28 gennaio:

Le correnti fredde da nord-est spediranno l'isoterma 0° a 1500 metri fin sul nord Africa! Ad incalzare subito dietro isoterme di -2/-3° sulla Penisola ed addirittura -4° sulle Alpi e lungo il versante adriatico, con una punta di -8° sul vicino est europeo.

A seguire cosa potrebbe succedere? Esaminiamo la media degli scenari del modello americano valida per lunedi 30 gennaio:

L'alta pressione in qualche modo si coricherà sull'Europa centrale. L'Italia si troverà però sempre esposta a correnti orientali fredde che non consentiranno aumenti termici, ma manterranno i termometri su ranghi piuttosto bassi.

