Meteo 7 giorni: l'alta pressione non decolla, occhio ai temporali!

Una parvenza di stabilità è tornata da ieri su tante nostre regioni grazie al definitivo tramonto del ciclone dello scorso week-end. Tuttavia ci teniamo a precisare che non è tornato l'anticiclone sul Mediterraneo, bensì è ancora presente aria fresca e instabile alle alte quote che sarà determinante per lo sviluppo dei classici temporali e rovesci pomeridiani nei settori interni.

Inoltre, come se non bastasse, da qui al termine di Maggio aumentano sempre più le possibilità per almeno altre due incursioni fresche che accentuerebbero considerevolmente l'instabilità su gran parte del Paese.

Il primo passaggio instabile degno di nota si concretizzerà tra mercoledì e giovedì, come già appurato in questo articolo. Un nucleo fresco in retrogressione dalla Scandinavia riuscirà ad attraversare il nord, scatenando moti turbolenti decisamente importanti. Ecco che acquazzoni e temporali sarebbero molto presenti su gran parte del nord, in particolare al Nordovest dove si prevedono accumuli di pioggia importanti in appena 36 ore. Previsti, ad ora, punte di 70-80 mm a ridosso dell'arco alpino.

Dalle ultimissime simulazioni modellistiche aumentano le possibilità anche di un nuovo affondo instabile, questa volta ben più organizzato, proprio sul finire del mese. Una vasta saccatura fresca proveniente dal nord Europa rischia di penetrare sul Mediterraneo a suon di piogge e temporali diffusi, che investirebbero gran parte del Paese. Su quest'ultima possibilità, tuttavia, ci ritorneremo nei prossimi aggiornamenti.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 24 Maggio: mattinata stabile, pomeriggio instabile con tanti rovesci e temporali prevalentemente nelle zone interne da nord a sud. Temperature in aumento.

Giovedì 25 Maggio: nucleo fresco in transito sul nord Italia. In arrivo tanti acquazzoni e temporali, anche intensi, nella seconda parte della giornata. Fenomeni sparsi pomeridiani nelle zone interne del centro e del sud. Soleggiato sulle coste.

Venerdì 26 Maggio: instabilità diffusa da nord a sud, specie nei settori interni. Temperature in lieve calo.

Sabato 27 Maggio: tanti temporali pomeridiani e serali specie al nord e zone interne del centro. Clima mite.

Domenica 28 Maggio: instabilità in aumento al nord per l'arrivo di un altro nucleo fresco dal nord Europa. Temporali anche sull'Appennino, in movimento verso le regioni adriatiche.

Lunedì 29 Maggio: tempo in peggioramento sull'Italia. Nubi in aumento e rovesci specie al nord e al centro.

Martedì 30 Maggio: possibile vasto affondo fresco sul Mediterraneo, maltempo diffuso specie al nord e al centro (da confermare).

