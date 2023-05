Meteo 15 giorni: ROVESCI e TEMPORALI ancora protagonisti sulla scena italiana

Poche le novità si riscontrano analizzando le mappe a medio e lungo termine rispetto ai giorni scorsi. L'alta pressione seguiterà a ricoprire lidi settentrionali, non garantendo un'adeguata protezione alla nostra Penisola che resterà alla mercè di rovesci e temporali ancora per diverso tempo.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 31 maggio:

Ancora alta pressione forte in sede inglese, mentre tutta l'Europa centro-meridionale risentirà di una blanda depressione con instabilità diffusa specie al nord e al centro.

Per fare maggiore chiarezza sulla situazione, vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida per il medesimo giorno, ovvero mercoledi 31 maggio. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Fa impressione la grossa anomalia secca dettata dall'alta pressione che interesserà non solo le Isole Britanniche, ma anche la Scandinavia. Qui avremo il sole e il caldo. L'Italia non verrà interessata da questo abbraccio stabilizzante ed avrà un tempo instabile con rischio di rovesci o temporali specie nelle aree interne e montuose, in un contesto non caldo.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a domenica 4 giugno, la media degli scenari del modello americano prevede ancora alta pressione alle alte latitudini:

Sulle regioni meridionali, tuttavia, si apprezzerà un lieve aumento dei geopotenziali con una curvatura delle correnti debolmente anticiclonica; in altre parole, una situazione meteorologica migliore. Al nord e al centro invece ancora tanta instabilità, cosi come sull'Europa centrale, dove andranno in scena rovesci e temporali a carattere sparso.

L'ultima mappa mostra la probabilità di pioggia a scala italica valida per domenica 4 giugno:

Probabilità di pioggia molto elevata sulle Alpi e le aree interne del centro dove vedete il colore rosso. Probabilità di pioggia invece meno spiccata sulle Isole e lungo le coste. Aumento delle temperature al sud, stabili sul resto d'Italia.

