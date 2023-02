Meteo 7 giorni: il Mediterraneo sede del MALTEMPO

Saranno giorni senza dubbio più perturbati all'interno del Mediterraneo grazie all'ingresso di una depressione piuttosto insidiosa che potrebbe regalare piogge su vaste aree della penisola. L'alta pressione, dunque, si appresta a salutarci per i prossimi sette giorni.

Si parte già da domenica grazie alla depressione in avvicinamento da sud-ovest, la quale richiamerà anche aria fredda dall'est Europa. Il nucleo freddo approderà principalmente al nord e regalerà nevicate a bassa quota su Emilia, Piemonte, bassa Lombardia, Liguria centrale. Naturalmente gli accumuli più sostanziosi riguarderanno le colline, mentre in pianura avremo qualche isolata spolverata, specie nei settori pedemontani. Insomma nulla di eccezionale.

Nel frattempo si organizzerà un minaccioso fronte stazionario tra lunedì 27 febbraio e giovedì 2 marzo nel cuore del Mediterraneo. Questo fronte, caratterizzato da blandi movimenti delle correnti, potrebbe persistere tra centro e sud Italia per più giorni arrecando piogge persistenti e locali forti acquazzoni. Una piccola parte di questi nuclei ricchi di pioggia potrebbe estendersi anche ad Emilia, Liguria e Piemonte soprattutto tra 1 e 2 marzo, ma i dubbi su questa possibilità sono ancora elevati.

Quel che più sembra certo, al momento, è un maggior coinvolgimento delle regioni centrali e meridionali, mentre il nord resterà ai margini delle precipitazioni più significative, eccezion fatta per il Piemonte che fino a lunedì vedrà nevicate consistenti specie in montagna.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 26 febbraio: depressione nei pressi della Corsica e contemporaneo ingresso di un nucleo freddo dall'est Europa verso il nord. Possibilità di piogge al mattino sul settentrione, poi nevicate su Emilia, Lombardia, Piemonte e Liguria centrale fino a bassa quota, occasionalmente in pianura. Più asciutto sul Triveneto. Maltempo diffuso al centro, piovaschi sparsi al sud. Temperature in calo.

Lunedì 27 febbraio: nevicate in Piemonte in pianura o bassa collina, piovaschi al centro Italia e al sud, eccetto qualche forte acquazzone o temporale sull'arco ionico. Temperature in aumento al nord, stazionarie altrove.

Martedì 28 febbraio: residui ultimi fenomeni su Liguria e Piemonte. Maltempo sulle regioni centrali e meridionali con neve ad alta quota. Temperature in aumento.

Mercoledì 1 marzo: il nuovo mese parte con l'instabilità presente soprattutto al centro e al sud Italia. Possibile nuova estensione dei fenomeni anche al nord. Temperature in aumento.

Giovedì 2 marzo: instabilità persistente al centro e al sud, graduale miglioramento al nord. Temperature stazionarie.

Venerdì 3 marzo: generalmente stabile su tutto il centro e il nord, residue piogge al sud. Il maltempo allenta la presa.

Sabato 4 marzo: più stabile al centro e al sud, la perturbazione si placa. Possibile peggioramento al Nordovest? Ne riparleremo.

