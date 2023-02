Meteo 15 giorni: MALTEMPO alternato a poche pause nella prima decade di marzo

L'alta pressione europea che con i suoi spostamenti ha caratterizzato quasi tutto il mese di febbraio, uscirà gradualmente di scena nell'arco della prima decade di marzo. Da questa mossa potrebbe scaturire il risveglio delle correnti nord atlantiche che sono state bloccate a lungo da questo anticiclone.

Andiamo però con ordine. La prima mappa mostra la media degli scenari del modello americano valida per sabato 4 marzo:

Sarà ancora in auge la vecchia circolazione comandata dall'alta pressione con centro sulle Isole Britanniche. In Italia avremo un tempo abbastanza fresco, piuttosto instabile e con fenomeni maggiormente presenti al centro-sud dove andranno in scena nevicate in Appennino a quote non troppo elevate.

L'alta pressione dovrebbe però essere smantellata nell'arco dei giorni seguenti, con una modifica della circolazione generale a scala europea. Ecco cosa prevede la media degli scenari americana per lunedi 6 marzo:

Il ritiro dell'alta pressione verso sud favorirà una circolazione maggiormente occidentale sull'Europa centrale e sull'Italia, ovvero con condizioni variabili ed in genere poco fredde. Anche le precipitazioni saranno nel complesso sporadiche e presenti essenzialmente sul Tirreno.

Volgendo lo sguardo oltre, prenderà sempre più forma un cambiamento del tempo, con maltempo sull'Italia originato questa volta da correnti perturbate di matrice nord atlantica. Ecco cosa prevede la media degli scenari americana per il giorno 8 marzo:

Una vera e propria voragine di bassa pressione si stabilirà sull'Italia con tanta pioggia e neve sui rilievi alpini ed appenninici e quote non troppo elevate. Anche la mappa delle probabilità di pioggia a scala italica valida per mercoledi 8 marzo, mostra quanto detto poco sopra:

Notiamo infatti molti settori dell'Italia abbracciati da una probabilità di pioggia ELEVATA.

