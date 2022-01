Meteo 7 giorni: il maltempo fa sul serio dopo l'Epifania!

La pioggia è tornata a bagnare tante località del nord grazie all'arrivo di una perturbazione nord atlantica colma di aria relativamente fredda alle medio-alte quote. La depressione in via di sviluppo nel mar Ligure sta dando vita ad un esteso fronte perturbato che sta attraversando gran parte del nord ed anche il lato tirrenico centro-settentrionale. Nel frattempo scendono nettamente le temperature in montagna, dopo la mitezza esagerata dei giorni scorsi. Entro domani la perturbazione raggiungerà anche il sud (leggi qui l'approfondimento).

La fase perturbata è appena cominciata: nei prossimi giorni assisteremo ad un rinforzo della depressione all'interno del Mediterraneo grazie al continuo afflusso di aria fredda dal nord Europa. Le regioni del sud saranno il bersaglio principale del maltempo, soprattutto tra giovedì e venerdì.

E non è tutto: tra domenica 9 e lunedì 10 irromperà un'altra irruzione artica in Italia, la quale andrà ad alimentare la depressione e favorirà maltempo diffuso e intenso su gran parte del centro e del sud. In tale circostanza arriveranno nevicate abbondanti in Appennino sino a quote relativamente basse, specie tra Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Subappennino Dauno e Calabria. I fiocchi di neve potranno scendere anche su Toscana, Marche e Umbria fino a quote collinari nella giornata di domenica!

Il nord, invece, vedrà una fase un po' più asciutta a partire dal pomeriggio dell'Epifania, in un contesto però piuttosto freddo.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Giovedì 6 gennaio: Epifania instabile al centro e al sud, nevicate in Appennino oltre 800/1000 metri. Graduale miglioramento al nord ma attenzione a residui fenomeni su Veneto ed Emilia Romagna al mattino, con fiocchi di neve fino a bassa quota. Temperature in netto calo ovunque.

Venerdì 7 gennaio: stabile al nord e gran parte del centro, maltempo diffuso al sud dove l'aria fredda darà vita ad una depressione ricca di maltempo. Temperature stazionarie o ulteriore lieve calo.

Sabato 8 gennaio: depressione bloccata nel mar Ionio e ancora fenomeni diffusi al sud. Più asciutto al centro e al nord. Nevicate abbondanti sull'Appennino meridionale. Temperature stazionarie o in calo.

Domenica 9 gennaio: irruzione artica in arrivo al centro e al sud, possibile depressione nel mar Tirreno con precipitazioni estese. Forti nevicate in Appennino, fino in collina al centro. Temperature stazionarie.

Lunedì 10 gennaio: maltempo diffuso al sud con nevicate copiose in Appennino, fin sui 500 metri di quota e localmente più in basso tra Molise, Subappennino Dauno, Campania e Basilicata. Residue nevicate sull'Appennino centrale. Temperature in calo.

Di seguito le precipitazioni totali previste fino all'11 gennaio: accumuli abbondanti al sud per effetto delle varie perturbazioni.

Martedì 11 gennaio: residuo maltempo al sud, stabile al centro e al nord. Temperature stazionarie.

Mercoledì 12 gennaio: stabile al nord, persistono correnti fredde nord-orientali al centro e al sud, con fenomeni più presenti a ridosso dell'Appennino. Temperature in calo.

