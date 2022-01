Irrompe il maltempo, la Befana porta anche un SENSIBILE calo delle temperature

Mentre vi scriviamo il tempo sta rapidamente peggiorando sulle regioni del nord, a causa dell'arrivo di una massa d'aria nord atlantica colma di aria fredda di origine artica. Le prime piogge stanno interessando Liguria, Emilia, Lombardia e Trentino, ma siamo solo nella prima fase del peggioramento.

Nelle prossime ore, tra pomeriggio e sera, il maltempo coinvolgerà tutto il nordest, la Toscana, le Marche, l'Umbria e il Lazio con piogge ed un calo netto delle temperature.

Il calo termico è quasi inesistente in pianura Padana: anzi, volendo essere più precisi le temperature stanno addirittura aumentando, considerato che la perturbazione sta spazzando via l'inversione termica instauratasi nei giorni scorsi. Discorso opposto per le montagne, dove la mitezza ha lasciato nuovamente spazio a freddo e neve.

E l'Epifania? Il 6 gennaio ci riserverà un cambiamento del tempo anche sul resto d'Italia e, soprattutto, un generale calo delle temperature. La perturbazione, caratterizzata da un minimo di bassa pressione sul mar Ligure, tenderà a muoversi verso sud-est fino a raggiungere il mar Ionio nella notte tra 6 e 7 gennaio. Dunque nel corso dell'Epifania la perturbazione riuscirà ad attraversare gran parte della penisola, portando piogge sparse ed anche nevicate in montagna.

I fenomeni più interessanti riguarderanno Sardegna, Lazio, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Marche, Umbria e Toscana meridionale. Tra pomeriggio e sera piogge sparse in estensione anche a Campania, Basilicata, Puglia e Molise. Nevicate in Appennino centrale oltre 1200 metri, in calo dal pomeriggio a 900 metri. Quota neve ben più alta al sud, dove ancora resisteranno temperature sopra le medie del periodo.

Al nord, invece, avremo una lenta e graduale attenuazione dei fenomeni: le ultime precipitazioni interesseranno Friuli, Veneto ed Emilia Romagna tra la notte e la mattina dell'Epifania. Qualche fiocco di neve potrebbe mostrarsi fino a quote bassissime tra Veneto ed Emilia Romagna (indicativamente fin verso i 200 metri di quota). Il freddo si farà certamente sentire su tutto il settore, con massime che difficilmente andranno sopra i 5-6°C.

Entro la sera dell'Epifania l'aria fredda dilagherà anche sul Meridione, favorendo un calo termico marcato di oltre 5-7°C. La giornata più fredda sarà quella del 7 gennaio, con temperature sotto le medie del periodo da nord a sud e inferiori di almeno 10°C rispetto alle anomale temperature rilevate negli ultimi giorni.