Meteo 7 giorni: il MALTEMPO è dietro l'angolo, ecco quanto pioverà

Un vasto fronte instabile è in lento movimento verso il Mediterraneo centrale e sarà proprio questo a coinvolgere l'Italia a partire da domenica. Sarà la prima perturbazione del 2023, la prima a regalare (finalmente direi) le piogge su tante località da nord a sud. Questa stessa perturbazione sta colpendo in queste ore Portogallo, Spagna e Francia a suon di rovesci e anche qualche disagio.

Domenica toccherà al nord fare i conti con piogge più sostenute e diffuse, dopodiché il maltempo si estenderà al centro e al sud tra lunedì 9 e martedì 10. La neve riguarderà solo le alte quote, sia sulle Alpi che in Appennino: in particolare avremo fiocchi oltre i 1000-1200 metri sull'arco alpino (anche più in alto sul nordest), oltre i 1500-1600 metri lungo la catena appenninica.

Sarà una perturbazione rapida, esattamente come le altre che spuntano nelle simulazioni modellistiche per quel che riguarda la prossima settimana. Un altro veloce guasto, infatti, farà visita all'Italia tra 11 e 12 gennaio, ma sarà piuttosto avaro di piogge degne di nota.

Un altro peggioramento potrebbe concretizzarsi tra 13 e 15 gennaio e rispetto al precedente potrebbe generare una fase perturbata ben più incisiva nonché più fredda e ricca di neve per le nostre montagne!

Col transito di queste perturbazioni ci aspettiamo accumuli di pioggia degni di nota sulle regioni nord-orientali e quelle tirreniche, con picchi superiori ai 70-90 mm. Fra tutte spicca l'alta Toscana e la Liguria orientale, dove potrebbero scendere anche oltre 150 mm di pioggia fino al 13 gennaio.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 8 gennaio: piogge più diffuse e organizzate al nordovest, fenomeni assenti o molto rari altrove. Irrompe la perturbazione atlantica. Temperature in lieve calo.

Lunedì 9 gennaio: maltempo sulle regioni tirreniche e al nord. Piogge a tratti di moderata entità e neve in montagna oltre 1200 metri sulle Alpi. Piogge sparse in arrivo anche sul lato adriatico. Temperature in calo.

Martedì 10 gennaio: migliora al nord, piogge residue al centro e al sud ma con tendenza al miglioramento. Temperature in calo netto e vento in rinforzo di maestrale.

Mercoledì 11 gennaio: stabile e ventoso su tutto il centro e il sud, sereno al nord al mattino. Dalla sera nuovo peggioramento possibile a cominciare dal nord! Temperature in calo.

Giovedì 12 gennaio: rapida perturbazione atlantica con piogge dapprima al nordest poi anche su centro e sud Italia. Neve in montagna oltre 1000-1200 metri. Temperature stazionarie.

Venerdì 13 gennaio: ultime piogge al sud prima di una breve pausa! Più stabile altrove. Temperature stazionarie.

Sabato 14 gennaio: possibile nuovo peggioramento a cominciare dal nord, poi rapida estensione dei fenomeni sul lato tirrenico centro-meridionale. Nevicate sui monti in alta quota.

