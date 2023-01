Meteo 7 giorni: il freddo dell'est detta la linea, GRANDI incertezze dopo il 5 febbraio...

L'anticiclone situato sul Mediterraneo occidentale sta certamente portando più stabilità sull'Italia e nel frattempo mantiene a debita distanza le correnti fredde artico-continentali sull'est Europa. Ma quanto durerà questa stasi barica?

Nel prosieguo di settimana l'anticiclone delle Azzorre sarà ancora protagonista nel Mediterraneo, ma in un contesto piuttosto freddo considerando che i refoli freddi provenienti dall'est affluiranno, seppur a fatica, sulle nostre regioni generando serate e notti davvero fredde. Non a caso di notte e all'alba potremo rilevare temperature minime inferiori allo zero su tante località del nord e nei settori interni del centro.

Le carte in tavola potrebbero cambiare nettamente, drasticamente a partire dall'inizio della prossima settimana, come già anticipato in questo articolo.

L'anticiclone delle Azzorre potrebbe arretrare leggermente verso ovest e contemporaneamente impennarsi verso il nord Atlantico ed il mar di Novergia favorendo la discesa di correnti gelide artico-continentali verso i Balcani ed il Mediterraneo.

La situazione è davvero molto incerta, tanto che risulta impossibile spingersi in una previsione quantomeno affidabile. Questa incertezza è legata essenzialmente alla presenza di moti anti-zonali, ovvero il movimento di masse d'aria da est verso ovest (in questo caso il gelo dall'est) che risulta sempre di difficilissima lettura. Osservando la media degli scenari del modello europeo (mappa sopra) si nota la presenza di grandi masse fredde alle porte dell'Italia a partire dal 6-7 febbraio, ma i settori più coinvolti sarebbero quelli del versante adriatico e del sud: proprio su questi settori potrebbe crescere, da inizio prossima settimana, la possibilità di nevicate a quote basse. Poche variazioni al nord, dove potrebbe proseguire il periodo siccitoso seppur in un contesto gelido.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 1 febbraio: migliora su tutta italia, cieli sereni o al più con nubi basse sul lato tirrenico. Si attenua il vento al sud. Temperature in lieve aumento.

Giovedì 2 febbraio: risveglio molto freddo ma alta pressione su gran parte d'Italia! Possibile veloce guasto al sud con piogge sparse e vento.

Venerdì 3 febbraio: stabile e soleggiato su tutta Italia, venti di tramontana possibili al sud e basso Adriatico. clima freddo ovunque.

Sabato 4 febbraio: stabile su tutta Italia, anticiclone disteso sul Mediterraneo ma clima freddo specie di notte e all'alba. Rischio gelate su valli e pianure. Tramontana sul basso Adriatico. Temperature in calo.

Domenica 5 febbraio: generalmente stabile ma gran freddo di notte e all'alba da nord a sud. Vento residuo sul basso Adriatico.

Lunedì 6 febbraio: IPOTESI peggioramento sulle regioni centrali e il lato adriatico per l'arrivo di aria fredda dai Balcani. Temperature in netto calo.

Martedì 7 febbraio: IPOTESI gelo in entrata dai Balcani verso le regioni adriatiche. Nevicate a quote molto basse (da confermare). Temperature in forte calo.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località