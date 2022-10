Meteo 7 giorni: il cuore dell'Autunno pesantemente compromesso!

Ebbene stiamo entrando nel cuore dell'Autunno, ma condizioni del cielo e temperature dicono esattamente il contrario. L'anticiclone africano sta regalando un'altra piccola estate soprattutto al centro e al sud, dove si registrano temperature massime fino a 28-30°C, esattamente come se ci trovassimo nel mese di giugno.

Ovviamente le piogge latitano, eccetto qualche acquazzone da stau al nord, sulle Alpi. Ben vengano queste piogge, ma siamo ben lontani dal parlare di vere perturbazioni autunnali in grado di portare piogge abbondanti ed estese, utili per combattere la siccità.

Da domani l'anticiclone si rinforzerà anche al nord, spazzando via ogni ipotesi di pioggia da tutta Italia per almeno altri 7-10 giorni. Per un nuovo cambiamento sarà necessario attendere la prima decade di novembre, come anticipato in questo articolo.

Decisamente non una buona notizia, considerando che questo è il periodo statisticamente ideale per le piogge. Col cuore dell'autunno così compromesso dall'anticiclone è assai probabile che la siccità al nord e tante località del centro e del sud possa fortemente amplificarsi, soprattutto in vista dell'inverno che, solitamente, propone precipitazioni inferiori all'autunno.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 26 ottobre: un po' di nubi al nordovest con qualche piovasco o pioviggine. Caldo simil-estivo al centro e al sud.

Giovedì 27 ottobre: anticiclone ancora protagonista su tutta Italia, temperature oltre le medie ovunque.

Venerdì 28 ottobre: anticiclone in rinforzo al nord e tempo nettamente più stabile. Sereno anche sul resto d'Italia con temperature oltre le medie. Valori in aumento al nord, in leggero calo al sud. Nebbie in Val Padana.

Sabato 29 ottobre: stabile su tutta Italia, ma temperature in calo al sud e medio-basso Adriatico. Valori in aumento al nord e lato tirrenico centro-settentrionale. Nebbie su valli e pianure al nord.

Domenica 30 ottobre: stabile su tutta Italia, ancora assenza di precipitazioni. Temperature in aumento al nord e lato tirrenico, stazionarie altrove.

Lunedì 31 ottobre: poche variazioni, tempo prevalentemente stabile su tutta Italia. Foschie e nebbie di notte e al mattino su pianure e valli.

Martedì 1 novembre: giornata stabile ovunque, eccetto le solite nebbie mattutine e notturne che interesseranno pianure e coste. Temperature stazionarie o in lieve calo.

