Dovremo attendere almeno 10 giorni per il ritorno delle perturbazioni?

Non sono per nulla promettenti gli aggiornamenti odierni in ottica maltempo: le piogge autunnali resteranno ancora alla larga dell'Italia ancora a lungo, proprio nel cuore dell'Autunno che dovrebbe essere il momento più favorevole all'arrivo delle piogge benefiche per il nostro territorio.

Gli ultimissimi isolati acquazzoni in atto al nord (specie sui monti) saranno da domani un ricordo in quanto l'anticiclone tenderà ad espandersi anche sul nord Italia garantendo tempo totalmente stabile ed un ulteriore aumento delle temperature (già anticipato in questo articolo). Insomma sarà un finale d'ottobre quasi per nulla autunnale, se non per qualche banco di nebbia e qualche nube bassa tipica dell'autunno anticiclonico.

E l'avvio di novembre? I primi quattro giorni di novembre proseguiranno molto probabilmente sulla stessa scia, ovvero quella del bel tempo e dell'assenza di piogge. Anche le temperature saranno generalmente oltre le medie del periodo, soprattutto al nord.

Per un cambiamento potrebbe essere necessario attendere almeno il 5 novembre. I modelli matematici ipotizzano un graduale indebolimento dell'anticiclone sull'Europa centro-occidentale, il quale favorirebbe l'ingresso di una saccatura atlantica ricca di maltempo. In questo caso il nord e l'alto Tirreno sarebbero nel mirino di tale peggioramento, come si evince dalle precipitazioni previste fino al 7 novembre.

Per il momento si tratta solo di ipotesi lontane, ma quantomeno sembra esserci maggior movimento nella prima decade di novembre. Nei prossimi aggiornamenti avremo certamente maggiori spunti a tal proposito.