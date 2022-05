Meteo 7 giorni: il caldo non molla, ma i TEMPORALI saranno davvero intensi!

Farà caldo per quasi tutta la settimana, su questo ormai non ci sono dubbi. Ma come mai le temperature si manterranno su questi valori anomali nonostante ci siano previsioni di temporali e acquazzoni?

L'alta pressione africana tenderà gradualmente ad indebolirsi sul Mediterraneo occidentale, favorendo lo sviluppo di una depressione alimentata da aria fresca nord Atlantica: questa depressione lambirà l'Italia nel corso della settimana, favorendo sia la presenza di instabilità su alcune regioni e sia un ulteriore clamoroso aumento delle temperature.

La depressione innescherà correnti d'aria più o meno intense dal nord Africa, le quali traghetteranno aria molto calda sullo Stivale. Il vento da sud subirà il fenomeno della compressione adiabatica lungo i crinali montuosi sottovento, facendo impennare le temperature fino a 35-37°C. In questo articolo vi abbiamo parlato in modo più approfondito delle temperature previste in settimana.

Come detto, alcune regioni faranno i conti sia col caldo che con l'instabilità: ci riferiamo soprattutto alle regioni del nord dove rovesci e temporali intensi saranno molto frequenti specie tra martedì e mercoledì. Il gran caldo della pianura Padana sarà certamente uno degli ingredienti per la formazione di temporali molto forti, anche di supercelle.

Questi fenomeni particolarmente intensi e localmente estremi potranno coinvolgere in modo più diretto Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia occidentale. Sia martedì che mercoledì saranno possibili grandinate di grosse dimensioni, forti raffiche di vento e piogge a carattere di nubifragio, in modo disorganizzato.

L'instabilità sarà poi ancora protagonista nel week-end, questa volta anche al centro e al sud dove avremo anche un generale calo delle temperature.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 24 maggio: rovesci e temporali diffusi al nord, rischio fenomeni molto forti su Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, in estensione a Veneto ed Emilia. Possibilità di grandine e colpi di vento.Temperature in graduale calo al nord, in aumento al centro e al sud.

Mercoledì 25 maggio: instabilità diffusa al nord con temporali intensi e rischio grandinate specie su Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino. Più stabile al centro e al sud, con temperature oltre 35°C nei settori interni.

Giovedì 26 maggio: alta pressione in momentaneo rinforzo ovunque, isolati temporali al nord. Gran caldo su tutta Italia.

Venerdì 27 maggio: instabilità in aumento al centro e al sud, specie nelle ore pomeridiane. Fenomeni più isolati al nord. Temperature stazionarie.

Sabato 28 maggio: possibile depressione a spasso nel Mediterraneo centro-occidentale, peggioramento probabile sulle isole e zone interne del centro e del sud. Temperature in graduale calo.

Domenica 29 maggio: aria più fresca su tutta Italia, temporali e rovesci sparsi specie al centro e al sud. Instabilità molto disorganizzata al nord. Temperature in calo.

Lunedì 30 maggio: giornata grossomodo stabile con qualche temporale pomeridiano sui monti e in collina. Temperature stazionarie.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località