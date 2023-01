Meteo 7 giorni: gennaio si chiude col freddo, poi serio rischio ANTICICLONE?

Dopo aver coinvolto gran parte d'Italia nei giorni scorsi, ora il maltempo ha spostato la propria attenzione principalmente al sud e sul medio-basso Adriatico, dove persistono una serie di depressioni stazionarie. Tali depressioni sono alimentate da aria fredda di origine polare, la stessa arrivata la scorsa settimana e rimasta intrappolata nel Mediterraneo per parecchi giorni.

Questa staticità persisterà fino a domani, dopodiché dal week-end ci saranno nuovi ricambi d'aria determinati da nuove correnti fredde di origine artica che andranno solo a lambire le regioni adriatiche e il sud.

Un'irruzione fredda un po' più incisiva, soprattutto in termini di temperatura e di vento, si affaccerà sullo Stivale durante i giorni della Merla, tra 30 e 31 gennaio, come già anticipato in questo articolo. Si tratterà di una velocissima irruzione fredda con al seguito qualche ora di pioggia (alle basse quote) e neve (dalla medio-alta collina in su). Solo il medio-basso Adriatico e il sud faranno i conti con quest'ultimo passaggio perturbato di gennaio, mentre il resto d'Italia sarà illuminato dal Sole.

Ma febbraio? L'ultimo dell'inverno meteorologico potrebbe esordire con l'avvento dell'anticiclone delle Azzorre, che già sul finale di gennaio si ritroverà a pochi passi dallo Stivale. Dunque tra 1 e 2 febbraio i cieli torneranno sereni su gran parte d'Italia, ma il vento potrebbe ancora lambire le regioni adriatiche, andando ad acutizzare la sensazione del freddo. Potrebbe trattarsi solo di una pausa in vista di altre irruzioni, come analizzato in questo articolo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 27 gennaio: maltempo residuo al sud, fenomeni sparsi sul medio Adriatico, più asciutto altrove. Nevicate sparse oltre 700 metri al sud.

Sabato 28 gennaio: aria più fredda in entrata dai Balcani verso il lato adriatico, possibili piovaschi sparsi e fiocchi di neve fino in alta collina su Marche, Abruzzo, Molise. Stabile al nord. Temperature in calo.

Domenica 29 gennaio: freddo e instabiità molto disorganizzata sul medio-basso Adriatico e al sud. Fiocchi di neve oltre i 500-600 metri lungo l'Appennino. Sereno e freddo al nord. Temperature in lieve calo.

Lunedì 30 gennaio: breve miglioramento del tempo su tutta Italia, temperature stazionarie o in lieve aumento. Dalla sera peggioramento sul medio Adriatico per l'arrivo di un fronte dai Balcani.

Martedì 31 gennaio: nuova irruzione fredda per il medio-basso Adriatico e il sud, nevicate fino in collina. Stabile e secco al nord e alto Tirreno. Temperature in netto calo.

Mercoledì 1 febbraio: ultimi fenomeni al sud con fiocchi di neve isolati in collina. Sereno altrove, forte maestrale in rinforzo.

Giovedì 2 febbraio: risveglio molto freddo ma alta pressione su gran parte d'Italia! Tempo stabile ovunque.

