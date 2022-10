Meteo 7 giorni: freddo e maltempo saranno solo una parentesi?

Diventa sempre più probabile un rapido cambio di scena all'interno del Mediterraneo nel corso della settimana: una rapida ma incisiva ondata di freddo nord Atlantico raggiungerà l'Italia con venti forti di tramontana, piogge, temporali ed anche un notevole crollo termico (ve ne abbiamo parlato in questo articolo).

Le temperature vivranno senza dubbio una fase piuttosto dinamica, una vera e propria altalena termica, dove si passerà da un contesto fortemente sopra media ad uno sotto media, per poi ritornare nuovamente al principio. Insomma dovremo fare i conti con forti sbalzi di temperatura, dapprima verso il basso e poi nuovamente verso l'alto.

Attualmente ci troviamo in un regime anticiclonico con temperature sopra le medie fino a 7-9°C. Pensate che tra venerdì e domenica le temperature crolleranno di almeno 10-13°C su quasi tutta Italia, scivolando, di conseguenza, sotto le medie del periodo di almeno 4-7°C. Il calo termico maggiore avverrà sul lato adriatico, dove si passerà dagli attuali 24-26°C a circa 13-15°C nei valori massimi (soprattutto nel corso di sabato).

Come avrete già immaginato, si tratterà di una perturbazione molto rapida: già da domenica sera inizierà ad abbandonare rapidamente il Mediterraneo, sospinto ad est dall'anticiclone. Ecco che ad inizio prossima settimana diventa probabile un nuovo rinforzo dell'alta pressione con tempo stabile e temperature in marcato aumento.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 1 novembre: precipitazioni in arrivo su Liguria centrale a arco alpino, in modo molto localizzato. Rischio forti rovesci nel genovese. Più stabile sul resto d'Italia. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Mercoledì 2 novembre: anticiclone in graduale cedimento al nord, tornano le correnti atlantiche con nubi e piogge sparse, più consistenti a ridosso dei monti di Liguria e dell'arco alpino. Più stabile sul resto d'Italia.

Giovedì 3 novembre: piogge sparse e locali acquazzoni al nordest, peggioramento anche sulle regioni centrali. Più stabile al sud. Temperature in calo ovunque.

Venerdì 4 novembre: irruzione fredda in arrivo al nord, rischio piogge e acquazzoni specie al nord-est. Nubi in aumento sul resto d'Italia ma poche piogge.

Sabato 5 novembre: maltempo diffuso al centro e al sud, ultime piogge al nordest. Più asciutto al nordovest. Temperature in forte calo ovunque.

Domenica 6 novembre: perturbato al sud e clima freddo, tardo autunnale. Più soleggiato al nord. Temperature in calo o stazionarie.

Lunedì 7 novembre: anticiclone in nuovo rinforzo su tutta Italia e temperature in repentino aumento. Torna il Sole ovunque.

