Tracollo delle TEMPERATURE nel week-end, guardate!

Come previsto in questo articolo un'improvvisa irruzione d'aria fredda polare marittima attraverserà tutta Italia nella seconda parte della settimana, andando così ad interrompere in maniera abbastanza rocambolesca la lunga fase stabile ed esageratamente calda che sta interessando il Mediterraneo.

Sarà una vera e propria toccata e fuga del freddo, dalla durata non superiore ai 3 giorni, tra 4 e 6 novembre. Successivamente le temperature torneranno a salire riportandosi nuovamente sopra le medie del periodo, ma quantomeno senza grandi eccessi.

Per il momento concentriamoci sulle temperature che registreremo in questa rapida irruzione fredda, destinata a coinvolgere in breve tempo tutta Italia. Dapprima toccherà al nord veder scendere rapidamente le colonnine di mercurio venerdì 4 novembre, poi tra sabato 5 e domenica 6 toccherà anche al resto d'Italia.

Le anomalie termiche previste nel week-end sono notevoli: si prevedono fino a 6-7°C sotto le medie del periodo sul lato adriatico, e fino a 4-5°C sotto le medie su gran parte d'Italia eccezion fatta per il nord dove saremo attorno alle medie. Considerando che attualmente ci troviamo a circa 8-10°C sopra le medie del periodo avremo a che fare ugualmente con netto calo termico.

Le temperature massime previste sabato sono decisamente basse specie sul lato adriatico, dove troviamo valori termici quasi invernali (non superiori ai 14-16°C). Il netto abbassamento termico favorirà il ritorno della neve a quote medio-alte, generalmente oltre i 1500 metri su Alpi e Appennino.

La notte tra sabato e domenica rischia di rivelarsi particolarmente fredda, come si evince dalle minime previste: