Meteo 15 giorni: il tempo si movimenta, ma l'alta pressione NON demorde

La settimana che ci apprestiamo a vivere riporterà (almeno in parte) l'autunno sui binari corretti dopo gli spropositi caldi e stabili della settmana scorsa. L'atmosfera si movimenterà sotto le fila di due distinte perturbazioni che agiranno sull'Italia con alcune precipitazioni seguite da un buon calo termico.

L'alta pressione subirà il colpo, ma come un serpente proverà a rialzare la testa sul finire della prima decade mensile, anche se il suo dominio dovrebbe essere limitato nel tempo e nello spazio.

La prima mappa mostra la probabilità di pioggia a scala europea valida per martedi 8 novembre:

Notiamo una cosa che proprio non volevamo più vedere. Come anticipato, l'anticiclone rialzerà la testa deviando nuovamente le perturbazioni verso il centro e il nord Europa. Le temperature non dovrebbero aumentare più di tanto, restando su standard autunnali specie di notte e al mattino presto.

Il dominio dell'alta pressione questa volta non dovrebbe durare a lungo. Ecco come potrebbe evolvere la situazione nella giornata di venerdi 11 novembre:

L'alta pressione dovrebbe nuovamente arretrare, lasciando spazio ad una perturbazione oceanica di giungere sulle nostre zone con un nuovo carico di pioggia.

Il tempo di conseguenza non dovrebbe piu presentare quella staticità che ha contraddistinto il mese di ottobre. A tal proposito, ecco la mappa della probabilità di pioggia che mostra un aumento delle precipitazioni sull'Italia attorno al giorno 12 del mese:

Il contesto termico sarà prevalentemente mite stante la corrente portante occidentale, quindi oceanica.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località