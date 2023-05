Meteo 7 giorni: finale di Primavera tra Sole e ancora tanti TEMPORALI!

Acquazzoni e temporali stanno tornando sulle regioni del nord grazie al transito di un nucleo fresco alle alte quote, proveniente dalla Scandinavia. Questo nucleo fresco porterà temporali localmente intensi specie tra stasera e domani pomeriggio, soprattutto al Nordovest.

Successivamente avremo una breve tregua, seppur ancora caratterizzata da locali temporali pomeridiani, tra venerdì e domenica. Quando saremo ormai sul finale di Maggio potremmo imbatterci in una nuova avvezione fresca proveniente dal nord Europa, che vi avevamo anticipato in questo articolo.

Ci sono ancora parecchi dubbi sull'effettivo arrivo di questa perturbazione, considerando che mancherebbero ancora 5-6 giorni al suo ipotetico arrivo. Dunque tra 30 e 31 Maggio rovesci e temporali potrebbero coinvolgere nord e centro Italia, più marginalmente il sud. Le temperature subirebbero un nuovo calo seppur non particolarmente eccessivo. Certo è che l'anticiclone per il momento non si intravede da qui al termine del mese.

Maggiori possibilità di una fase più stabile e più calda nei primi giorni di Giugno, ma su questo ci ritorneremo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 25 Maggio: nucleo fresco in transito sul nord Italia. In arrivo tanti acquazzoni e temporali, anche intensi, nella seconda parte della giornata. Fenomeni sparsi pomeridiani nelle zone interne del centro e del sud. Soleggiato sulle coste.

Venerdì 26 Maggio: instabilità diffusa da nord a sud, specie nei settori interni. Temperature in lieve calo.

Sabato 27 Maggio: tanti temporali pomeridiani e serali specie al nord e zone interne del centro. Clima mite.

Domenica 28 Maggio: instabilità in aumento al nord per l'arrivo di un altro nucleo fresco dal nord Europa. Temporali anche sull'Appennino, in movimento verso le regioni adriatiche.

Lunedì 29 Maggio: tempo in peggioramento sull'Italia. Nubi in aumento e rovesci specie al nord e al centro.

Martedì 30 Maggio: possibile vasto affondo fresco sul Mediterraneo, maltempo diffuso specie al nord e al centro (da confermare).

Mercoledì 31 Maggio: tempo perturbato al nord e centro Italia (da confermare). Più variabile al sud. Temperature in calo.

