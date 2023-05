Meteo 15 giorni: la primavera (meteorologica) cederà il testimone all'estate (meteorologica) sotto i TEMPORALI

Siamo arrivati al cambio stagionale e la situazione meteorologica in Italia continua ad essere governata da un'instabilità latente. Vi ricordiamo che la primavera meteorologica termina il 31 maggio, mentre l'estate meteorologica parte dal 1 giugno, una ventina di giorni prima della ben più nota scadenza astronomica.

Stando alle mappe attuali, anche la stagione calda per eccellenza emetterà i primi vagiti sotto l'onta di rovesci e temporali che interesseranno la nostra Penisola. I fenomeni saranno più probabili al nord e nelle zone interne del centro, mentre il meridione e le Isole godranno di una situazione meteorologica relativamente migliore, ma non del tutto stabile.

La prima mappa che vi mostriamo sembra l'esatta fotocopia delle cartine che vi abbiamo proposto nei giorni scorsi; è incentrata per giovedi 1 giugno:

Alta pressione forte in sede inglese, con tempo nel complesso buono e caldo; tempo instabile, dettato da una blanda depressione, su gran parte dell'Europa centro-meridionale, sul Mediterraneo e sull'Italia. Di conseguenza fino al termine di maggio non vedremo la stabilità sull'Italia, ma ancora rovesci o temporali che scorazzeranno in lungo e in largo, sotto l'egida di un clima gradevole e non caldo.

Proviamo ora a spingerci in avanti. La mappa che vedete è la media degli scenari del modello americano valida per la giornata di lunedi 5 giugno:

Oltre alla solita alta pressione con il massimo ad ovest delle Isole Britanniche, notiamo un flebile promontorio di matrice africana che potrebbe lambire il meridione e le Isole. Sul resto dell'Europa centro-meridionale e il centro-nord della nostra Penisola nulla sembra cambiare, con ancora instabilità e temporali in un contesto non caldo.

Per avere un riscontro visivo di quanto appena scritto, vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida sempre per lunedi 5 giugno. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Tempo stabile con bassa probabilità di pioggia su Isole Britanniche, Baltico e parte della Scandinavia. Risulterà più stabile e caldo il tempo anche su parte del meridione e le Isole, mentre sul resto d'Italia la probabilità di pioggia seguiterà ad essere tra media ed elevata, anche molto elevata in prossimità dei rilievi. In altre parole, ancora niente stabilità.

