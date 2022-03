Meteo 7 giorni: festa della donna con freddo e fiocchi di neve a bassa quota, poi ancora INVERNO

La prima decade di marzo continuerà ad affermarsi pienamente invernale, dando vita alla fase fredda più intensa dell'intera stagione. Già in queste ore le correnti fredde balcaniche stanno interessando il sud, dove nevica fino in collina, ma la situazione potrebbe degenerare nel corso della prossima settimana.

L'alta pressione tenderà a rinforzarsi su tutta l'Europa settentrionale, favorendo la discesa di masse d'aria artico-continentali dalla Russia sin verso i Balcani e parzialmente verso il Mediterraneo centrale. Come già vi abbiamo mostrato in questo articolo, almeno due perturbazioni di stampo invernale potrebbero coinvolgere l'Italia nei prossimi sette giorni.

Una arriverà, con alta probabilità tra martedì 8 e mercoledì 9: trattasi di una piccola ma incisiva ondata di freddo dai Balcani molto simile a quella che il 1° marzo aveva portato neve a bassissima quota sul medio-basso Adriatico.

La festa della donna, dunque, potrebbe rivelarsi molto fredda e da pieno inverno con piogge sparse, venti settentrionali e fiocchi di neve fin sui 100-200 metri tra Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e in collina sul resto del sud.

Successivamente, in particolare tra giovedì 10 e sabato 12, potrebbe irrompere un'altra ondata di freddo continentale, proveniente dalla Russia, che farebbe crollare ulteriormente le temperature e porterebbe nevicate addirittura sulle coste sul medio-basso Adriatico e al sud. Quest'ultima è tuttavia una previsione con minor possibilità di realizzazione sia a causa della distanza temporale ancora importante e sia per la particolare configurazione barica che ne permetterebbe l'arrivo in Italia.

Come già vi abbiamo spiegato in passato, le retrogressioni gelide continentali sono tra le configurazioni più difficili da prevedere.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Domenica 6 marzo: instabilità sparsa residua al sud e sul medio Adriatico, in rapida attenuazione. Possibili nevicate fino in collina sull'Appennino centrale. Stabile al nord. Temperature in calo.

Lunedì 7 marzo: fronte instabile al centro e al sud con piogge diffuse e nevicate in collina (oltre 400-500 metri). Più asciutto al nord.

Martedì 8 marzo: possibile nuova ondata di freddo intenso dai Balcani. Nuove nevicate a quote basse sul medio adriatico. Fenomeni di passaggio anche al nord per poche ore.

Mercoledì 9 marzo: ancora tanto freddo sul medio-basso Adriatico e al sud, con fiocchi di neve a bassa quota specie al mattino. Secco e freddo al nord.

Giovedì 10 marzo: persistenza del freddo e del maltempo. Le correnti nord-orientali potrebbero portare altre nevicate a bassissima quota e addirittura sulle coste del lato adriatico. Probabile gelo secco al nord.

Venerdì 11 marzo: insistono le correnti gelide nord-orientali al centro e al sud, con neve a quote bassissime e sulle coste su medio-basso Adriatico e al Meridione (da confermare).

Sabato 12 marzo: freddo e maltempo sul versante adriatico e al sud, con fiocchi di neve a bassissima quota (da confermare). Secco e freddo al nord.

