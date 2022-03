MALTEMPO, freddo e NEVE per giorni, ma solo per poche regioni!

Le fredde correnti nord-orientali stanno affluendo nel Mediterraneo con un discreto carico di piogge e nevicate fino in collina (sulle regioni del basso Adriatico e del sud), seguendo la sinottica delle ultime irruzioni avvenute in Italia.

Anche nei prossimi giorni la situazione potrebbe non variare particolarmente: altre ondate di freddo potrebbero interessare il centro ed il sud, con maggior riferimento al versante adriatico che sarebbe quello più esposto alle fredde correnti balcaniche.

Come già spiegato in questo articolo avremo temperature costantemente sotto le medie del periodo praticamente ovunque, ma le piogge e le nevicate riguarderanno solo alcune regioni.

Come si evince dalla mappa delle precipitazioni previste nei prossimi sette giorni è evidente come le maggiori condizioni di instabilità riguardino le regioni adriatiche e del sud, mentre quelle del nord e del medio-alto Tirreno si ritroveranno sempre ai margini delle perturbazioni, nonostante la presenza di aria fredda praticamente su tutta la penisola.

Le maggiori occasioni di maltempo arriveranno tra lunedì e martedì e poi, probabilmente, da giovedì in poi. Tra 7 e 8 marzo irromperà un'irruzione artico-continentale piuttosto simile a quella occorsa ad inizio marzo, pertanto potremo aspettarci nuovamente tanto freddo, acquazzoni e fiocchi di neve a quote relativamente basse su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria.

Il freddo si farà sentire ovunque, come evidenziato dalle anomalie termiche rispetto alle medie nel corso di mercoledì 9:

Successivamente, dal 9 marzo in poi, potrebbe manifestarsi una nuova ondata di freddo molto più intenso che potrebbe riportare la neve in pianura e sulle coste del versante adriatico e del sud, ma su questa avvezione continentale sussistono non pochi dubbi, come già specificato in questo articolo.