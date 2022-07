Meteo 7 giorni: CALDO e AFA senza sosta, da mercoledì si fa sul serio

Il cuore dell'anticiclone africano sta sorvolando in queste ore Francia e Gran Bretagna, dove sta portando temperature davvero eccezionali ed esagerate, anche superiori ai 40°C, ma certamente non possiamo dire che in Italia faccia fresco. Il caldo si sta facendo sentire anche sul nostro Stivale, soprattutto al nord dove proprio poche ore fa Genova ha registrato la temperatura massima più alta di sempre nel mese di luglio (ben 37°C).

Nei prossimi giorni l'anticiclone africano si rafforzerà ulteriormente su tutta Italia ed il caldo non potrà che intensificarsi ulteriormente. Le temperature saliranno fino a 40°C in tante località sia al nord, sia al centro, sia al sud, soprattutto nei settori interni o le aree sottovento.

Il periodo più caldo su tutta Italia potrebbe essere quello tra mercoledì e sabato, poi almeno il nord potrebbe uscir fuori dalla grande calura sub-tropicale (da confermare).

Qualche raro temporale si presenterà sulle Alpi nel corso della settimana, ma non sarà in grado di contrastare la grande amplificazione della siccità (già discussa in questo articolo). Tra martedì e mercoledì, inoltre, potrebbe esserci qualche temporale pomeridiano sui settori interni di Calabria e Sicilia.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 19 luglio: alta pressione su tutta Italia, il caldo insiste da nord a sud con picchi di 37°C. Isolati temporali pomeridiani nelle zone interne di Calabria, Sicilia e sulle Alpi.

Mercoledì 20 luglio: caldo intenso su tutta Italia, picchi di 38-40°C al nord e zone interne del centro e della Sardegna. Qualche temporale sulle Alpi tra pomeriggio e sera, specie Piemonte e Valle d'Aosta. Afa in aumento sulle coste.

Giovedì 21 luglio: caldo eccezionale al nord con picchi superiori ai 40°C in Val Padana, caldo intenso anche al centro e al sud. Afa sulle coste.

Venerdì 22 luglio: stabile e caldo intenso da nord a sud. Massime fino a 40-41°C in pianura Padana tra Emilia Romagna, basso Veneto, Lombardia e poi anche su Toscana, Lazio, Sardegna. Caldo intenso anche al sud con tanta afa sia di giorno che di notte.

Sabato 23 luglio: caldo intenso su tutta Italia, picchi massimi fino a 40-42°C in pianura Padana e zone interne del centro e del sud. Caldo anche di notte con temperature minime oltre 25-26°C.

Domenica 24 luglio: possibile ritorno di isolati temporali sulle Alpi dopo il caldo eccezionale. Caldo intenso sul resto d'Italia con poche variazioni termiche rispetto ai giorni precedenti.

Lunedì 25 luglio: anticiclone imponente al centro e al sud con caldo e afa eccezionali. Possibile allontamento dell'anticiclone dal nord Italia, da confermare.

