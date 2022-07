Meteo 15 giorni: ci libereremo o no di questo BRUTTO CALDO?

Come anticipato in altra sede, la nostra Penisola non ne può più di caldo ed afa che dal mese di maggio ci stanno tormentando, lasciando solo pochissime tregue.

La settimana che stiamo vivendo si annuncia bollente sotto ogni punto di vista e non da adito a nessun miglioramento della situazione. Qualcosa potrebbe cambiare tra la prossima settimana e la fine del mese, ma al momento si tratta solo di ipotesi.

Per fortuna, anche l'ultima corsa del modello americano nella sua media, conferma il progressivo sgonfiamento della campana di alta pressione durante la settimana prossima. A beneficiarne per prime saranno le zone dell'Europa centrale, successivamente anche l'Italia, ad iniziare dalle regioni settentrionali.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per martedi 26 luglio:

Per prima cosa si apprezza lo sgonfiamento dell'alta pressione africana e le correnti occidentali che si appoggeranno alle Alpi. Una situazione più normale per la fine del mese di luglio, con qualche temporale al nord ed ancora caldo (ma meno intenso) al centro e al meridione.

Notate l'anticiclone delle Azzorre presente sempre "di quinta" sul Vicino Atlantico, mentre il fresco sarà relegato al nord Europa.

Volgendo lo sguardo oltre ed arrivando all'ultimo sabato del mese (sabato 30 luglio), le correnti atlantiche proveranno a guadagnare terreno verso sud:

Nord e centro Italia avranno condizioni di caldo meno intenso ed un clima più ventilato, condito di tanto in tanto da qualche temporale. Ancora caldo invece sulle Isole e al meridione, ma senza troppi eccessi.

