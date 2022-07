Un'altra settimana SENZA PIOGGE, guardate come peggiorerà la siccità

Come se non bastasse caldo, afa e assenza di piogge proseguiranno almeno per un'altra settimana su tutta la nostra penisola e tutto il Mediterraneo. L'anticiclone africano, infatti, è destinato ad espandersi verso est dopo aver duramente colpito la penisola iberica, pertanto si prospettano giorni ancora più caldi e ancora siccitosi. A nulla servirà qualche isolato temporale che riuscirà ad interessare l'arco alpino nel corso della settimana.

Le temperature, già ora molto alte, saliranno nettamente da mercoledì 20 fino a raggiungere i 40°C in pianura Padana e nelle zone interne del centro e del sud. Caldo e afa saranno protagoniste anche nel week-end e con buona probabilità il caldo intenso rischia di proseguire anche nei primi giorni della prossima settimana.

Insomma si prospetta una situazione a dir poco drammatica per le nostre montagne, i ghiacciai e gli specchi d'acqua. La siccità è attualmente molto grave su buona parte del nord e vaste aree del centro Italia. Solo il Meridione è in una situazione migliore grazie alle varie perturbazioni rapide che negli ultimi mesi sono riuscite a portare un po' di piogge.

Il focus sulla situazione della siccità al centro e al nord mostra chiaramente vaste aree con siccità grave e a tratti eccezionale:

La previsione della siccità per la prossima settimana, ovvero per il periodo tra 26 e 27 luglio è estremamente critica. L'assenza di piogge ed il caldo intenso amplificheranno la siccità su tutto il centro ed il nord, come si evince dalle vastissime aree in rosso che indicano una siccità eccezionale.